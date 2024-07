Bluesklassieker du jour: Black Magic Woman

Black Magic Woman werd geschreven door Peter Green, de enige gitarist die BB King naar eigen zeggen het koude zweet bezorgde. Green leed aan schizofrenie, een aandoening die werd verergerd door een iets té overvloedig gebruik van LSD. In 1970 verliet Green Fleetwood Mac. Hij belandde uiteindelijk in een psychiatrische inrichting, waar hij werd behandeld met electroshocks. De behandeling was redelijk succesvol – hij kon weer maatschappelijk functioneren – maar helemaal de oude is Peter Green nooit meer geworden.

Santana scoorde in 1970 een grote hit met een cover van Black Magic Woman. Zanger Greg Rollie had beter zijn mond kunnen houden, maar het gitaarspel van Carlos is goddelijk.



Uitgelichte afbeelding: By Nick contador – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63724189