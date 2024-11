Ghana, NVJ: een dagje Utrecht

NVJ en de blunderende Bruning

NVJ-secretaris Bruning krijgt steeds meer kritiek. O.m. van Hubert Smeets en van mij – uiteraard. De komende ledenvergadering van 11 december zal het aantonen. Bruning verschijnt breed lachend op tv in een uitzending van OM samen met… Baudet. En vindt dat het doorgeven van de leugens en desinfo van Poetin Today – ehh sorry: Russia Today – een daad van persvrijheid is, waar onze bond ook nog 25.000 euro proceskosten mee heeft verloren. Maar steun bieden bij schending van auteursrechten… ho maar!

Ghana en de Bijenkorf

Bij onze jaarlijkse visitatie en prijscontrole bij de Bijenkorf – Utrecht was aan de beurt – spraken we met een mooie Ghanese vrouw met man en twee kleutertjes – ik aaide het jochie en kreeg een glimlach waarna hij full speed wegrende. We stonden tussen de truien van 800 euro etc etc. Ze was volkomen op haar gemak met ons – toch even 50 jaar verschil – en zei dat ze zo’n trui zou kopen als ze er zin in had – ze had er toch hard voor gewerkt. Ze vertelde dat ze een strenge vader had – maar hoe we daar nou weer opeens op kwamen? Maar ja, wij hebben zoiets van ‘kom maar hoor…’ We merkten later thuis dat ze geen spoor van zware, oude rugzakken toonde, ze was gaaf en open en vooral gelijkwaardig tegen ons. Ghanezen waren wel van de Britten, maar nooit zo kapotgemaakt als slaven en hun nazaten. Mijn vader zat er twee jaar met plezier en zijn sportwagen als docent en ze hebben nog een koning.

Utrecht

Daar is de grootste boekhandel Broese – wat een gigachaos van een elkaar gefrutselde bouwsels. Geen idee wat er is met het oude pand bij het stadhuis. We spraken in Utrecht ook een Vlaamse politieagent met zijn vriendin, 35-plussers en uit Ieper. ‘Daar zijn we net geweest – prachtig, prachtig. En die dagelijkse herdenking van WO-I nog steeds na 100 jaar…’. Zoals Vlamingen zijn, waren ze bescheiden. We stuurden ze maar door naar de Dom, hoogste van NL en net klaar. Een maandje geleden zag ik hem vanaf de toren van het raadhuis van Hilversum – het was helder weer.

‘The Flight of Brian’

‘Life of Brian’ was de film van Monty Python over Jezus (‘Brian’). Nu is er de docu van dit jaar ‘The Flight of Brian’ over het oversteken van het Kanaal met een draagvleugel aangedreven door een fiets. Voor als je niet meer tegen Gaza, Oekraïne of Trump kunt.

– Uitgelichte afbeelding: Door Dave Ley – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=221795