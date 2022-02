GGD-priklocatie in Heerlen door naziwappen bestormd

Een groep antivaxers is donderdag een GGD-locatie in Heerlen binnengevallen. Tijdens het incident ontstond er een hevige discussie met verschillende GGD-medewerkers en er was ook een handgemeen.

De GGD reageert verontwaardigd op het incident. “Wij accepteren het niet dat op onze locaties medewerkers worden geprovoceerd en geïntimideerd en staan als één man achter hen!”, laat de GGD in een verklaring weten.

(…)

“Jullie moeten je bewust zijn dat jullie schuldig zijn aan moord”, roept een demonstrant. Een ander roept: “Genocide op de Nederlandse bevolking.” Als op een gegeven moment een GGD-medewerker zijn hand op de smartphone legt van een demonstrant die aan het filmen is, wordt er geduwd en geslagen.

