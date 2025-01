Geweld in DR Congo escaleert: in twee weken ruim 50.000 kinderen op de vlucht

Het escalerende geweld in het oosten van de Democratische Republiek Congo heeft in de voorbije twee weken al honderdduizend mensen op de vlucht gejaagd – van wie meer dan de helft kinderen. Hulporganisaties spreken van de ergste situatie in decennia.

Het voorbije weekend zijn de gevechten in het oosten van het land opnieuw geëscaleerd. Er zijn verschillende explosies gemeld in Minova, een commercieel knooppunt waar veel mensen die Noord-Kivu ontvluchten, gestrand zijn. Er is ook hevig gevochten rond Rubaya, een stad die bekend staat om zijn coltanmijnen. Volgens de VN bracht geweld in de voorbije twee weken al meer dan honderdduizend mensen op de been, van wie naar schatting 52.000 kinderen. De oplaaiende gevechten maken de regio bovendien ontoegankelijk voor hulporganisaties. – Lees verder bij de bron, IPS – Uitgelichte afbeelding: By MONUSCO Photos – SRSG visits coltan mine in Rubaya, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32468720