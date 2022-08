Gewapende Trumpsupporters bij FBI-kantoor in Arizona

Gewapende Trumpfans hebben actie gevoerd bij het FBI-kantoor in Phoenix, Arizona. Ze protesteerden tegen de in hun ogen illegale huiszoeking door de FBI in Mar-a-Lago, vorige week.

Het openlijk dragen van een vuurwapen is niet illegaal in Arizona (open carry). De deelnemers aan de actie zeggen ‘het gevecht naar de FBI’ te zullen brengen. Een openlijke confrontatie met de FBI eindigt natuurlijk in tranen, maar er is altijd wel een rechtse complotgek te vinden die het tóch probeert.

Uitgelichte afbeelding: Door Tyler Merbler from USA – DSC09523-2, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=98637510