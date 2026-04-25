Al-Qaeda staat in hoofdstad Mali

Mali heeft de samenwerking met Frankrijk verbroken en de Franse troepen het land uitgeschopt, tot grote vreugde van postkoloniaal links. De Fransen werden vervangen door Russische troepen, die vooral opvielen door het veelvuldig schenden van de mensenrechten . Achteraf blijkbaar toch niet zo’n goed idee.

Jama’at Nusrat al-Islam, the Saharan branch of al-Qaeda in the Islamic Maghreb has reached the presidential palace in Mali.

Het komt ongetwijfeld als een schok voor alle anti-imperialisten en postkoloniale ‘denkers’, maar het lijkt er sterk op dat islamisten de macht hebben gegrepen in Mali. Ook een belangrijke militaire basis nabij de Malinese hoofdstad Bamako zou veroverd zijn door de coalitie van Toeareg-rebellen en Jamaat Nusrat al-Islam (al-Qaeda).

