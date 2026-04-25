Al-Qaeda staat in hoofdstad Mali

Het komt ongetwijfeld als een schok voor alle anti-imperialisten en postkoloniale ‘denkers’, maar het lijkt er sterk op dat islamisten de macht hebben gegrepen in Mali. Ook een belangrijke militaire basis nabij de Malinese hoofdstad Bamako zou veroverd zijn door de coalitie van Toeareg-rebellen en Jamaat Nusrat al-Islam (al-Qaeda).
Breaking
Jama’at Nusrat al-Islam, the Saharan branch of al-Qaeda in the Islamic Maghreb has
reached the presidential palace in Mali.
Its leaders swore allegiance to Ayman al-Zawahiri.
Al-Qaeda is now ruling an African country! pic.twitter.com/oAIcpHHpP3
— Nervana Mahmoud (@Nervana_1) April 25, 2026
Mali capital in recent hours pic.twitter.com/gxdIKvJXa3
— Paweł Wójcik 🦋 (@SaladinAlDronni) April 25, 2026
#Mali
Seen that both #FLA and #Jnım in #Kidal. https://t.co/IIIKDNQ3hE pic.twitter.com/5eQoeg9B7Z
— Hasret Kargın (@KargnHasret) April 25, 2026
Mali heeft de samenwerking met Frankrijk verbroken en de Franse troepen het land uitgeschopt, tot grote vreugde van postkoloniaal links. De Fransen werden vervangen door Russische troepen, die vooral opvielen door het veelvuldig schenden van de mensenrechten. Achteraf blijkbaar toch niet zo’n goed idee.
Uitgelichte afbeelding: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=190639