En weemoed

Loopt daar die geliefde van een nacht langs, gearmd met een man van het mannelijk geslacht, middelbaar natuurlijk, strak oranje truitje, minirok? Ik moet in een flits bedenken hoe oud ik zelf ben en dat zij niet zo ver achter mij aankomt in leeftijd. Het is uiteraard iemand anders.

O het gekkenhuis, bijna iedereen in oranje gekleed, waarom, waarom. De kerk aan de overkant heeft waarschijnlijk geklaagd – en terecht – over de pisbak die tegen de zijgevel was geplaatst, dus wordt er nu in de Hof van Lof gezeken. Hoe krijgen ze de boel ooit weer schoon.

Bier, bier, bier. Aan het eind van de straat liggen twee meisjes, te jong voor zuip- en snuifextravaganza, uitgevloerd op de harde rijweg, waar niet gereden wordt. Het is half twee.

Ooit was het een avontuur de vrijmarkt af te struinen, tot een eind in de avond aan toe. Die keer dat ik om een uur of half negen ’s avonds deze nog scoorde, onvergetelijk.



I’ve been lonely for so long, Frederick Knight

Maar de tijden van vondsten zijn voorbij. In de jaren tachtig had je de Geslaagden die hun Linkse Verleden in de straatverkoop deden, waar ik, als niet-geslaagde en nog steeds linkse mooi gebruik van kon maken.

Die vrijmarkt was een op den duur gelukte uitweg om mogelijke onrust te apaiseren – na het oproer losgemaakt door de Socialistische Jeugd in 1969, de onrust van 1970 – ja, ik was er in beide gevallen min of meer bij – maar die anti-monarchistische oprispingen moesten tegengehouden worden. En op den duur ben ook ik bezweken, hand in hand met Geliefde door de stad struinend. Zij scoorde Jefferson Airplane in het Sarphatipark, voor een achteraf belachelijk prijsje.



White rabbit

Zuipen en brallen, is dit Amsterdam? Nu zeg ik eens dat ik mijn stad niet meer herken. Connie Francis in het Jiddisj, de laatste vondst naar ik mij herinner, toen het nog net begaanbaar was op straat.



Mein shtetele Belz

Wat brengt mensen er toe om naar de stad te komen om te zuipen? De onzinnige oekaze van één pils per persoon illustreert het overbodige van De Overheid. De eerder genoemde uitgevloerde meisjes waren nog geen achttien, dan mag je tegenwoordig niet eens meer drinken. Wat ik onzinnig vind, en het is ook niet te handhaven. Maar ik ga hier geen politicologische beschouwing aan wijden. Ik sluit af met het zeer toepasselijke lied van Joop Visser.

– Uitgelichte afbeelding: Door Carmelrmd – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21023947