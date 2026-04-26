Hitte, hooikoorts en bacteriën: klimaat laat zich voelen in de Europese gezondheidszorg

Europa wordt geconfronteerd met een sterke stijging van het aantal sterfgevallen door hitte, toenemende voedselonzekerheid en snellere verspreiding van ziekten. Maar er is ook hoop, want Europa heeft de middelen om het roer te keren, stelt grootschalig onderzoek in het medische tijdschrift The Lancet.

In bijna heel Europa neemt het aantal sterfgevallen als gevolg van hitte toe, blijkt uit de studie door 65 onderzoekers van 46 universiteiten en VN-instellingen. In 2024 alleen al vielen naar schatting 62.000 slachtoffers. Bijna elke Europese regio is de afgelopen tien jaar geconfronteerd met een toename van het aantal sterfgevallen door hitte.

Overheden waarschuwen veel vaker voor extreme hitte. Eind vorige eeuw gebeurde dat gemiddeld één dag per jaar, in de voorbije tien jaar was dat al 4,3 dagen per jaar – een stijging met maar liefst 318 procent. Baby’s, ouderen en mensen die buiten werken zijn het meest kwetsbaar.