Folkklassieker du jour: She Moves Through The Fair

She Moves Through The Fair is een traditional die door vrijwel alle Britse en Ierse folkartiesten op de plaat is gezet. De Ierse dichter Padraic Colum ontdekte flarden van de tekst in County Donegal en voegde er eigenhandig twee coupletten aan toe. Toen Colum de tekst opstuurde naar zijn uitgever realiseerde hij zich dat er een derde couplet nodig was om uit te leggen dat de jonge vrouw in het lied was overleden. Zijn correctie kwam te laat binnen, waardoor het gedicht in eerste instantie werd gepubliceerd zonder het derde couplet. Veel zangers/zangeressen laten het derde couplet nog steeds weg.

Het lied gaat over een jonge man die toekijkt hoe zijn geliefde op een kermis van hem wegloopt, zich er niet van bewust dat dit de laatste keer is dat hij haar levend ziet. Later verschijnt ze ’s nachts aan hem als een spookachtige verschijning en belooft ze dat het “niet lang meer zal duren” tot hun trouwdag – een boodschap uit het hiernamaals die de jonge man ongetwijfeld met gemengde gevoelens heeft ontvangen.

My young love said to me, “My mother won’t mind

And my father won’t slight you for your lack of kind”

And she stepped away from me and this she did say:

It will not be long, love, till our wedding day”

As she stepped away from me and she moved through the fair

And fondly I watched her move here and move there

And then she turned homeward with one star awake

Like the swan in the evening moves over the lake

The people were saying, no two e’er were wed

But one had a sorrow that never was said

And I smiled as she passed with her goods and her gear,

And that was the last that I saw of my dear.

Last night she came to me, my dead love came in

So softly she came that her feet made no din

As she laid her hand on me and this she did say

“It will not be long, love, ’til our wedding day”

