GenZ-212, Marokko en voetbal

Vandaag start geloof ik de Africa-cup. Voetbal groeit daar flink en dus ook kapitalisme. Dat is vooral erg omdat dit de meest immorele vorm daarvan is, die zich verkoopt op de vleugels van de liefde van grote massa’s voor voetbal – het enige maatschappelijke bindmiddel dat we nog hebben nu godsdienst op sterven ligt in Europa.

Het volk wil alleen nog kathedralen zonder torens met altaren van gras en priesters in korte broek. Vol van Heineken, geweld en vuurwerk.

De mensen geloven nu echt dat zij daardoor gelukkig worden.

Genoeg elitair gezeur, over naar de doden bij de GenZ-212 demo’s in Marokko eind september.

De jonge Marokkanen protesteerden tegen de enorme uitgaven van de koning voor voetbal en wel de WK 2030. Die heeft een peperdure superluxe voetbalacademie laten bouwen, en trekt daarmee peperdure voetballers van Marokkaanse afkomst – ook uit Nederland uiteraard.

Dus zit ik hier dit stukkie te tikken. Er vielen zeker drie doden bij de demo’s van GenZ-212 tegen deze bestedingen en niet voor werk, ziekenhuizen of scholen. De demo’s kwamen in alle grote steden – in Rabat, Casablanca, Marrakesj en de rest. Ik denk dat er meer dan die drie jongeren dood gingen, gezien de staat van de persvrijheid daar.

De demo’s leidden niet tot concrete verbeteringen maar ik ben blij dat de jongeren ontdekten dat zij samen iets kunnen. En dat zij betere voorzieningen willen. De regering doet wel iets – maar het lijkt niet erg overtuigend en meer zoethouderig.

Ik vermeld maar even:

Professioneel voetbal is nu de succesvolste broedmachine voor kapitalisten, vol van hete hebzucht, agressie, uitbuiting en egoïsme. En nu daarbij de walgelijke maar krachtige combinatie van Infantino en Trump. Help!

