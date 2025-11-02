Genocidale massamoord die ongestraft zal blijven

Veel kostbaar bloed heeft 's werelds loop gestort en menig bloem is onverhoopt verdord; verhef u niet op jongzijn en op glans, de knop valt af, eer zij geopend wordt.

Anne Applebaum heeft een belangrijk lang stuk over Soedan in The Atlantic . Eén aantekening: de ineenstorting van de wereldorde is in Afrika al decennia lang aan de gang, te beginnen met Nigeria 1966-70, Liberia 1989-1997, 1999-2005, Algerije 1991-2002, Sierra Leone 1991-2002, Rwanda 1994, Congo 1994-heden, Soedan 1956-heden – en een reeks Westafrikaanse landen dezer dagen. De vloek van de natiestaat, zoals Basil Davidson het in dit verband noemde: het einde van de koloniale bouwsels zonder dat er iets behoorlijks voor in de plaats komt. Een grote doorlopende genocide – en wie er voor vlucht mag van Fort Europa verdrinken in de Middellandse Zee.

‘Vijf dagen in een dodelijke val, voor ongewapende mannen, vrouwen en kinderen. Zeg mij maar waar er hoop is.’

‘Er waren nog tussen de 170- en 250 duizend mensen in de stad. Daarvan hebben er 30 duizend weten te ontsnappen. Reken maar uit. Al die mensen zitten vast binnen de aarden wal die de RSF hebben opgericht en die de stad omringt. Tegen die wal zien we hoe de lichamen zich ophopen. Die wal is bijna drie meter hoog, aangelegd door de RSF met bulldozers, maanden is daarover gedaan. Om de mensen vast te zetten in een dodelijke val.

Het dodental in El Fasher neemt razendsnel toe. ‘Ik sprak op maandagochtend met een bron ter plekke: toen waren er 1.200 doden gevallen’, zegt Raymond [Nathaniel Raymond, directeur van het Humanitarian Research Lab aan de Universiteit van Yale]. ‘Maandag aan het einde van de dag was de schatting 10 duizend. Sindsdien krijg ik geen contact meer. Waarschijnlijk zijn onze contactpersonen ook dood. Dit is moorden op de snelheid van de genocide van Rwanda. In vijf dagen zijn er evenveel doden gevallen als in Gaza in twee jaar.’

De Volkskrant heeft dan eindelijk een groot stuk over de verschrikkingen in Soedan – zet u dat maar in de krant:

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt. Ok Nee Privacy policy