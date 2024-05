Gemeente erkent: Lutkemeerpolder niet ideaal voor een distributiecentrum!

Na maanden voorbereiding vond op 7 maart een bijeenkomst plaats tussen gemeente Amsterdam en Voedselpark Amsterdam. Deze innovatieve vorm van burgerparticipatie heeft geleid tot cruciale nieuwe informatie en kennis over de polder die van groot belang zijn voor transparante besluitvorming over de toekomst van de Lutkemeerpolder.

Belangrijkste bevindingen

● De gemeente Amsterdam ontwikkelt een bedrijventerrein voor voornamelijk

stadslogistiek, terwijl ze nog geen visie heeft op stadslogistiek.

● De gemeente erkent dat de Lutkemeerpolder niet ideaal is voor stadslogistiek.

● Het verkeersonderzoek van de gemeente is beperkt en verouderd.

● De gemeente heeft fysieke ruimte gereserveerd voor een afrit van de A5 naar de Lutkemeerpolder, maar zegt geen noodzaak te zien voor een dergelijke afrit. De mogelijke kosten zijn nergens meegenomen in berekeningen.

● Het concept van duurzame stadslogistiek waar de gemeente van uitgaat, is

wensdenken. Het resultaat is dat de komende jaren de grote hoeveelheid te

verwachten verkeer (minimaal 600 vrachtwagens, 400 bestelbusjes en 4000

personenauto’s per dag) zal leiden tot problemen rond luchtkwaliteit (fijnstof,

CO2), veiligheid, trillingen, geluidshinder, en andere uitstoot.

● De gemeente heeft zeer weinig regie op welke bedrijven zich in de polder

zullen vestigen.

● De polder ligt bijna 5 meter onder NAP. Het ministerie roept op ‘water en

bodem sturend’ te zijn bij de inrichting van ons land; de gemeente legt die

oproep naast zich neer.

● Waterschap Amstel Gooi en Vechtstreek heeft in een zienswijze bebouwing

van de polder afgeraden.

● De door de gemeente voortdurend genoemde kosten voor functie-omzetting

zijn gemaakt ‘op de achterkant van een sigarendoosje’ (aldus de gemeente).

● De ‘onherroepelijkheid’ van een bestemmingsplan is relatief: er kan te allen

tijde een nieuw omgevingsplan worden opgesteld, wat de mogelijkheid tot een

nieuw bestemmingsplan biedt.

● De gemeente Amsterdam vreest financiële claims bij functieomzetting;

Voedselpark Amsterdam stelt dat vergunningen een

inspanningsovereenkomst inhouden richting bedrijven, maar dat meer

opportune plannen niet automatisch als contractbreuk gelden.

Concluderend

Op basis van deze unieke vorm van burgerparticipatie roept Voedselpark Amsterdam de gemeenteraad op om de huidige ontwikkelingen in de polder te stoppen.

BELANGRIJK:

15 mei – Commissie Ruimtelijke Ordening

Op woensdag 15 mei staat het verslag van de Joint Fact Finding op de agenda bij de commissie Ruimtelijke Ordening. Wat vinden de raadsleden van onze bevindingen en hoe kijken ze met deze kennis naar de ontwikkelingen in de polder en de (partiële) herziening van het bestemmingsplan? Lees ook de brief die wethouder van Dantzig naar de commissieleden stuurde ter voorbereiding van dit agendapunt.

Impact Joint Fact Finding op partiële herziening bestemmingsplan

Het is inmiddels bekend dat de langverwachte behandeling van de partiële herziening van het bestemmingsplan voor Voedselpark Amsterdam na de zomer zal plaatsvinden.

Uit de gezamenlijke joint fact finding (7 maart) blijkt dat zowel de Gemeente Amsterdam als Voedselpark Amsterdam het erover eens zijn dat het bestemmingsplan gewijzigd kan worden. Hoewel het huidige bestemmingsplan juridisch bindend is en niet meer door burgers of bedrijven kan worden betwist, kan de gemeenteraad nog steeds besluiten tot wijziging ervan. De sleutel is in handen van partijen D66, PVDA en GroenLinks, die samen het groenste college ooit vormen. Laat ze die reputatie waarmaken door te beginnen met een bouwstop.

Meer weten?

Het volledige rapport en het persbericht lees je op de website van Voedselpark Amsterdam.

– Bericht Voedselpark Amsterdam