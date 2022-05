Geluk was niet voor mij weggelegd

Voort met de Bee Gees-serie. Het is tijd voor de R&B/soulcovers en bijna, bijna zou ik daarbij deze over het hoofd zien, de belangrijkste en nog geproduceerd door Barry Gibb ook, en uitgebracht voor de auteursversie, dus een origineel. Het is al eerder langsgeweest maar dat mag niet deren.

I wasn’t born in the morning, no

I must have been born in the night

I’ve done my load and I’ll carry my load

And all I own is my life

I wasn’t born to be lucky,

‘cause luck had no future with me

I’ve done my wrong and I’ll sing, sing, sing my song

and stand beneath the hanging tree

Bury me down by the river

Let all the towns people see

Their enemy’s dead, let me lay, lay my head

Just put me down and set me free

I wasn’t born as a rich girl, no

A rich girl I never, I never could be

I’ve done my wrong and I’ll sing, sing, sing my song

And stand beneath the hanging tree (Everybody sing now)

Bury me down by the river, lord no

Let all the towns people see, see

Their enemy’s dead, let me lay, lay, lay my head

Just put me down and set me free

(I want to hear everybody sing)

Bury me down by the river

Let all the towns, let all the towns people see

Their enemy’s dead, let me lay, let me lay, let me lay my head along

Just put me down and set me free (set me free)



Bury me down by the river, PP Arnold, 1969

– Uitgelichte afbeelding: By Ron Kroon for Anefo – Nationaal Archief, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34799429