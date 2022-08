Gekoloniseerden zingen de lof van tsaar Poetin

Een Russisch propaganda-account op twitter laat een filmpje zien van tevreden leden van volkeren in Dagestan, die in het Russisch zeggen wie ze zijn.

De Russen zijn in tegenstelling tot in de Sovjet-tijd niet de “modern” gekleden – zij moesten toen immers de Beschaving, de Vooruitgang en het Socialisme symboliseren- zij gaan ook in klederdracht. “Mji Roeski”.

EN ze staan natuurlijk achter Wladimir Wladimirowitsj.

Wie nog niet inziet hoe gestoord en gevaarlijk dit regime is, is te kwader trouw, zoals de brenger van deze boodschap.

"Avars, Dargins, Kumyks, Lezgins, Laks, Tabasarans, Azerbaijanis, Russians, Chechens, Nogais, Aguls, Rutuls, Tsakhurs, all nations of Dagestan for our country, for our army, for the President of the Russian Federation"

Russia is united as ever. pic.twitter.com/2zXbeeJeLm — Alexeï (@jeanlol67573289) August 13, 2022

We weten dat bij uitstek niet-Russen worden ingezet in Oekraïne, met een speciale rol voor Tsjetsjenen, tegen wie meermalen genocidaal is opgetreden door het Rijk.

