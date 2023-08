Geflipte socioloog Laurens Buijs vliegt (weer eens) gierend uit de bocht

De geflipte socioloog Laurens Buijs grijpt Pride aan om weer relevant te worden in extreemdomrechtse kringen. Je moet toch wát als men je bijna vergeten is. De suggestie (“homo’s zijn pedo’s”) is natuurlijk te smerig voor woorden, maar voor Buijs geldt hetzelfde als voor Wilders: om relevant te blijven voor de psychopaten die je aanhang vormen moet je steeds een stapje verder gaan.

