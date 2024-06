Geert Wilders en blonde Ariërs

Het lijkt een parodie, maar naar het schijnt is Geert hier bloedserieus:

Waar doet dit door een AI gegenereerde beeld toch aan denken…

De overeenkomsten zijn niet geheel toevallig, lijkt mij.

Uiteraard gaat de aanhang op Twitter/X er nog eens overheen:

Wat is het heerlijk om gewoon weer eens een Hollands gezin te zien en wat flipt zuur links Nederland daarvan.

Het is een feit dat b.v. de Otto folders voor mij niet eens meer interessant zijn omdat er vrijwel alleen gekleurde vrouwen met donker haar in staan. Je kunt als blanke… pic.twitter.com/TZVLVHk0hD

— Petra 🇳🇱 🦉 (@TweetHola) June 2, 2024