Geen racisme en fascisme in de raad

Racisme moet een halt toegeroepen worden. Jarenlange bezuinigingen en privatiseringen hebben de levens van werkende mensen steeds zwaarder gemaakt. Deze problemen worden voor mensen van kleur nog eens verergerd. Zij worden geconfronteerd met onderadvisering op scholen, discriminatie op de arbeidsmarkt en repressief en racistisch politie-optreden. Partijen zoals de VVD gebruiken vluchtelingen als bliksemafleider voor de onder hun leiding afgebroken sociale woningbouw, maar wij laten ons niet tegen elkaar uitspelen.

Institutioneel racisme

Het is een klap in het gezicht van slachtoffers van het toeslagenschandaal dat Rutte III nu gewoon een doorstart lijkt te maken. Racistisch overheidsoptreden speelde in dit schandaal een centrale rol, maar kreeg rugdekking door de Raad van State. Etnisch profileren door de marechaussee is toegestaan, omdat ‘de Nederlander’ volgens de rechter wit zou zijn. Maar mensen van kleur zijn hier, omdat de Nederlandse staat en bedrijfsleven al honderden bloedige jaren daar is. De erfenis van het kolonialisme werkt nog steeds door.

De Afghanistan-crisis heeft andermaal het onmenselijke vluchtelingenbeleid zichtbaar gemaakt. Maandenlang legde het ‘demissionaire’ kabinet verzoeken om Afghanen te repatriëren die voor de Nederlandse staat hebben gewerkt naast zich neer. Mensen die vluchten voor oorlog, armoede of klimaatontwrichting worden aan de Europese grenzen tegengehouden of teruggeduwd. Nederlandse bedrijven profiteren van wapenhandel en Fort Europa. Eenmaal in Nederland worden veel vluchtelingen opgesloten of gedwongen op straat te overleven.

Extreemrechts

De coronacrisis ging samen met een snelle normalisering van antisemitisme, racisme tegen mensen uit Zuid-Oost Azië en uitsluiting van mensen met een beperking. Onder het mom van protesten tegen het coronabeleid, wist extreemrechts steeds meer mensen aan zich te binden. Vergelijkingen van de coronapas met de positie van de Joden in de jaren dertig en veertig en met Apartheid helpen deze geschiedenis te bagatelliseren. Binnen de marsen dragen nazi’s ook de door de NSB gebruikte Prinsenvlag.

Aangemoedigd door de misogynie, homohaat en transfobie van politici zoals Baudet en Wilders, neemt ook de intimidatie en het geweld toe. Vrouwen zijn op straat en online steeds meer een mikpunt van intimidatie. Homoseksuele voetbalfans en mensen die zich solidair verklaren met lhbtqi+ers worden geconfronteerd met brandstichting en bedreigingen. In Amsterdam werd trans activist Mala Badi overdag aangevallen.

Verkiezingen

In maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Extreemrechtse partijen die nu in de Tweede Kamer zitten, zullen proberen ook hier zetels te winnen. Of het nu gaat om de islamofobie van de PVV, het neofascisme van FvD of het meer mainstream racisme van JA21: Zij hebben de wind in de rug. Het is daarom hoog tijd dat we de straat op gaan voor solidariteit en gelijkwaardigheid.

Wij zijn hiermee onderdeel van een grotere en internationale beweging. Door de hele wereld gingen miljoenen mensen de straat op onder de leus Black Lives Matter. In Duitsland leed het AfD een verkiezingsnederlaag, in de VS wist racist Trump de verkiezingen niet te winnen en ook Bolsonaro wordt op straat geconfronteerd met massaal verzet.

Dat is waarom we zeggen: geen racisme en fascisme in de raad!

Noot: tijdens de brede vergadering van het Platform Stop Racisme van 13 januari is besloten de hoofdleus te veranderen van ‘geen racisme in de raad’ naar ‘geen racisme en fascisme in de raad’.

De acties op zondag 13 maart maken onderdeel uit van het internationale antiracistische netwerk ‘World against Racism’ die protesten coördineert rond de datum van 21 maart. De Internationale Dag tegen Racisme werd door de VN in het leven geroepen naar aanleiding van de massamoord in Sharpeville, Zuid-Afrika. Meer dan zestig mensen, die onderdeel waren van het massale verzet tegen het invoeren van de racistische pasjeswetten, werden doodgeschoten door het Apartheidsregime.

– Platform Stop Racisme