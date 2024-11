Geen openbaar vervoer in Amsterdam Nieuw-West voorlopig

Naar aanleiding van het rellen op Plein ’40-’45 in Amsterdam-Nieuw-West en de brandstichting in een tramwagen van lijn 13 aldaar heeft het Amsterdamse gemeentevervoerbedrijf deze verklaring afgegeven:

Het is afschuwelijk en volstrekt alle perken te buiten wat er gisteravond op Plein ’40 – ’45 met onze tram en bus is gebeurd. Ook ons baart de polarisatie in de stad grote zorgen. We veroordelen alle vormen van agressie en intimidatie. Gelukkig is er gisteravond niemand gewond geraakt. Maar we willen goed voor onze reizigers en medewerkers zorgen. Je moet er niet aandenken wat er zou zijn gebeurd als dit in een volle tram en bus was gebeurd. Alles wat we nu doen staat in het teken van veiligheid boven alles.

De beelden zijn heftig, maar de materiële schade lijkt redelijk beperkt. De tram werd door onze verkeersleiding opgeroepen om stil te staan, zodat de reizigers en onze medewerkers eruit konden gaan. Een dappere vrijwillige trambestuurder heeft – onder begeleiding van de politie – de tram leeg weggereden. De tram is nu onderdeel van het politieonderzoek. Samen met de politie zijn we een reconstructie aan het maken om alle feiten op een rij te hebben.

Onze medewerkers krijgen op dit moment volledige nazorg. Je moet de enorme mentale impact die deze gebeurtenis op ze heeft niet onderschatten. We zijn gisteravond naar de remise gegaan en hebben met de betrokken medewerkers gesproken. Ook nu blijven we volop met onze mensen in gesprek en willen er voor hen zijn. We doen er alles aan om onze kerntaak – het veilig vervoeren van onze reizigers in de stad – te kunnen blijven uitvoeren. Waar nodig met hulp van de gemeente Amsterdam en politie. Laten we elkaar in deze moeilijke tijd zo goed mogelijk vasthouden.