Toch merkwaardig, hoe makkelijk de volkomen verwachte grote overwinning van de zogenaamde BoerBurgerBeweging bij de Statenverkiezingen achteraf verklaard wordt.

Het is, moet u weten, de opstand van de laagopgeleiden tegen de hoogopgeleiden die altijd hun zin krijgen in Den Haag. En natuurlijk de kloof tussen Stad en Platteland. In de Stad weet men eerder wat belangrijk is dan op het Platteland, begrijpt u wel. Het duurde even voordat het tot het Platteland doordrong wat carpaccio is. Bijvoorbeeld.

Nou ben ik persoonlijk, puur door geboorte, bewoner van wat de Grondwet terloops de hoofdstad van het land noemt. In ieder geval de grootste stad van Nederland, een bij uitstek verstedelijkt land, en dat al sinds middeleeuwse tijden. Zelfs mijn hoogstmogelijke opleiding, de UvA, heb ik hier opgedaan.

Ik ben meermalen in Italië geweest, van Sardinië tot en met Venetië, en ik heb geen idee wat carpaccio is. Ik vrees dat het op de een of andere manier bewerkt dood dier is, en dan valt het bij mij als vegetariër (niet 100% trouw overigens) buiten beeld. In het huis waar mijn echtgenote in projectie is genomen in een landelijke plaats in Engeland at ik voor het eerst ‘nduja. Ik vermoedde dat het zoiets als trassie was, dus niet vegetarisch verantwoord maar wel heerlijk pittig. Als ik het goedje in de zoekmachine stop zie ik het overal in Nederlandse supermarkten opduiken. Vast alleen in de Grote Stad, iets anders dan zo’n Engels dorp met alleen een hoofdstraat. O ja.

In de soeplijn van de Catholic Worker in Las Vegas deelde ik eens apart voor op het eten jalapeño uit, ook al zoiets heets. Had er nog nooit van gehoord, maar het is in ieder geval vegetarisch. Maar ook dat heeft ’s Lands Grootste Kruidenier, die allang niet meer op de kleintjes blijft letten, bereikt.

Iedereen is in México geweest, althans aan de westkust van de VS. Of in Italië. Ik maak me al zorgen over Sardinië…

“Lekker belangrijk” hoor je te zeggen over weten wat carpaccio is, en dat weten inzetten ter verklaring van de winst van die o zo normale gezondverstandvrouw die volop oud-VVD-ers en -CDA-ers (als zijzelf) om zich heen verzameld heeft, en die gaan naar de Burger luisteren. Sterker nog, zij gaat in zee met een politieke avonturier als Teeven, dienaar van Volk en Vaderland zoals hijzelf ooit heeft gezegd.

Maar blijf gerust zemelen over de Kloof tussen Stad en Platteland.

Weet je wat ik als stedeling, geboren en getogen Amsterdammer, mis?

Mijn lijn 10, de oudste tramlijn van de stad, opgeheven onder D’66-bestuurskundigen die niets van besturen weten maar alles van – eh – besturen.

Maar ja, het gezwets komt maar net op gang, berg u maar.

– Uitgelichte afbeelding: By Cirimbillo – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10439979

Tweede afbeelding: Door Theo van Haren Noman / Anefo – http://proxy.handle.net/10648/a89b90a0-d0b4-102d-bcf8-003048976d84, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65364479