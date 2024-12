Geef Trump toch zijn vredelievende kans!

“Geef hem een kans” klonk het in 2016 ter linkerzijde, ik ga geen namen noemen, die lui hebben zich intussen wel verder gediskwalificeerd. Trump heeft nooit een kans nodig gehad, hij had volgens het oneerlijke verkiezingssysteem in de VS nu eenmaal het presidentschap gewonnen. Terwijl Hillary Clinton veel meer stemmen had gekregen; nu heeft hij met een smalle marge wel de popular vote gewonnen, des te erger voor de VS.

De VS hebben zich hun deel van de Maagdeneilanden toegeëigend door ze van Denemarken te kopen. De inwoners van de eilanden is niets gevraagd. Met Trump is het erger. Hij wil Groenland kopen, ook weer van Denemarken. Hij wil de Kanaalzone in Panamá “terug”. En Canada zou best de 51e staat van de VS kunnen worden (daar zit al zeker Franstalig Québec op te wachten).

Hier een kaart van een fan van Trump die grotere plannen heeft naast Groenland en Canada.

We have 2 years left to bring this map to life in time for our 250th birthday pic.twitter.com/xR9AaaQw9s — End Wokeness (@EndWokeness) December 22, 2024

We zien een noordoostelijke strook van Sicilië als behorend bij de VS. Zal de maffia waarderen. De Azoren – gekocht of veroverd van NAVO-bondgenoot Portugal? Cuba en de Dominicaanse Republiek. Flinke happen uit México, verder Nicaragua en de Kanaalzone. Ook de Faeröer moeten er aan geloven, benevens IJsland en als klap op de vuurpijl de Filipijnen (die zijn in een genocidaal bloedbad waar niemand aan de universiteiten van wakker lag op Spanje en zichzelf veroverd begin vorige eeuw).

Zo denken de trumpisten. Vrede op aarde en in het mensdom een welbehagen.

– Uitgelichte afbeelding: Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35008212