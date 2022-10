Geeeeef Acht! Mannuh!!! Duh Les Gaaaaat Buhginnuh! Oftewel Iem en The Karate Kids

Lees eerst even snel dit citaatje – gaat over soorten oorlog – en ja, er is iets mis, ook taalfoutjes:

“(…) Generatie Vijf is uniek. Mens en conflict zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. (…) Hoe de Vijfde Generatie oorlogsvoering manifesteert is door bijvoorbeeld censuur op het (ooit) vrije internet, TV-programma’s die een degenerate agenda voorschotelen, schoolboeken die precies vertellen wat kinderen moeten vinden, de staat die andersdenkenden oppakt, opsluit of demoniseerd.”

Ehhh…?? Dit schrijft Iem al Biyati, nee, niet ‘iemand’, gewon Iem, voorzitster van de JFVD. Jaja, die bestaat. Winkels, scholen, Kamerzetels, congressen en nu JFVD… wat al niet. En binnenkort een Zenklooster olv The Karate Kid!! Read On!

Overigens Iem: in schoolboeken staat altijd wat kinderen moeten vinden. Dát heb jij dus goed begrepen!

Maar voor de rest: heb je ’t over de katholieke kerk in de Middeleeuwen? Ik herken zoveel… Lijkt erop qua censuur en vervolging, maar nee, kannie, want internet. Maar we weten wel: de kerk deed het verder ook zo. Net als het communisme. En Poetin, en Myanmar, en Iran en Marokko en en …

Overigens stopten Amerikanen net zo makkelijk alle ‘Japanese-Americans’ tijdens WO-II jarenlang in concentratiekampen. Nederland opende al in 1926 een echt concentratiekamp, Boven-Digoel, voor Indonesische politieke tegenstanders in Nieuw-Guinea. Eigenlijk gebruikt elke strenge staat deze trucs wel eens. Gelukkig niet de hele tijd…

Onze Iem volgde volgens haar JFVD-bio een driejarige opleiding bij Defensie.

Ze schrijft nog wat:

“Door grootschalige propaganda, media en de controle op vrije gedachten door staat, organisaties en instituties, is het aanzienlijk moeilijker geworden om te weten wie jouw tegenstanders zijn, maar ook wie jouw bondgenoten zijn.”

Hoe het onze nieuwe Big Brother eindelijk is gelukt de Vrije Gedachte te Controleren – dat weet Iem alleen…

Iem beseft verder niet, dat de term ‘propaganda’ uit 1622 stamt, uit die goeie ouwe katholieke kerk, die toen een clubje startte dat ‘Propaganda Fide’ heette, ‘verbreiding van het geloof’ olv Echte Kardinalen. Dát wil intussen al heel lang niemand meer, toch? Net zomin als marketing en reclame – allemaal halve waarheid met een gladde saus van valse verdraaiing. Net als alle ‘info’ van politieke partijen. Zoals van jou, Iem! Sorry meid!

Nog een klein stukje Iem dan, omdat jullie aandringen:

“Fenomenen zoals LHBTisme, klimaathysterie en oikofobie zal iedereen herkennen als symptomen van een ziekte, maar ook is massa-immigratie een goed voorbeeld hiervan, want wie zijn er nu precies onze vijanden: de mensen die hier onder valse voorwendselen worden gelokt, of de globalisten die hun landen verlanden verwoesten met onzinnige oorlogen in verre oorden en hen vervolgens een worst voorhoudt om naar het Westen te komen? (…)

Een simpele eerste stap is het uitzetten van de tv. (…)

Gezien dit een ideeënoorlog is, is dit een oorlog tegen de geest. Draag daarom zorg voor geest en lichaam door middel van (vecht)sport, voeding, klassieke muziek, meditatie en goede boeken. “

Bedoelt Iem de massa-immigratie naar prairies in het grote land achter The Atlantic olv. Cristóbal Colón?? Met Stuyvesant, slavernij en Wounded Knee en zo? Dat ‘gelokt’ klopt natuurlijk ook niet.

Kan ’t verder niet helemaal volgen… Houdt onze Iem een pleidooi voor intreden in een Kung-Fu-zenklooster in Tibet ofzo? Of heeft onze Iem net ‘The Karate Kid’ gezien? Wat draagt onze Iem eigenlijk voor kleren? In Tibet kijken ze overigens nooit tv (geen zenders en geen bereik hè – ja, Himalaya, beetje hoog hè – en zenmeesters te streng).

Grappig dat onze Iem van ‘klimaathysterie en oikofobie’ schrijft dat ‘iedereen’ die herkent als ziekte. Mag ik even vingers zien? Waar blijven ze… Kom op, ook jullie achterin… Nee, geen vingers? Eenmaal anderm… Dus jullie zijn ’t er niet mee eens? Vooruit dan maar. Sorry, Iem. Alweer.

Ik ken een Syrisch gezin, vader gepensioneerd arts, moeder gewoon moeder, zoon econoom met reeds derde leuke baan in zijn straatje, na een traineeship als ‘gastheer’ in de ouderensoos. Zitten hier alweer een paar jaar ingeburgerd te wezen. Maar die zouden het liefst morgen weer terug willen, onder meer naar opa’s en oma’s en vrienden, en vooral naar toen ze het nog redelijk hadden, beter dan hier… maar ja… met hulp van Poetin is het daar nogal onveilig hè? Huis weg hè? Bommetje hè… Tsja…

Zou Poetin dan die ‘globalist’ zijn? Zou de onrust daar misschien ooit door de VS zijn aangejaagd? Hadden de Fransen en Britten niet tussendoor ooit met een liniaal de Syrische grens op de kaart getrokken, in ongeveer 1 minuut 10? Oftewel 100 km per 5 seconden?

Gek genoeg is een ander lid van het JFVD-bestuur ook al ex-leger, Davy van Reenen (1997) en Massimo Etalle, de secretaris, ook alweer zo’n Karate Kid, ‘slijt zijn tijd graag in de sportschool, de dojo of op de fiets.’ Goed plan, Mas! Doe nog ’s een rondje Haarlem-Zwolle – dat kan je zo goed!

Iem, meid, je moet nog veel leren, eigenlijk heeeel veel. Vooral stukkies schrijven en helder denken. Je moet ook aan je taalfoutjes werken. Ja sorry kind, zo is ’t.

Snuit nou maar je neus en veeg je uitgelopen mascara af, en dan gewoon opnieuw beginnen. Als je wilt, help ik je wel.