Gedonder bij Isala Zwolle, Ikazia Rotterdam bijna failliet, verliezen bij Bernhoven Uden… en nu?

Gisteren verscheen de kamerbrief over het Integraal Zorgakkoord. Want we gaan het niet redden met zorg algemeen of gezondheidszorg. Dit plan van Kuipers cs stelt voor om onder meer te bezuinigen op huisartsen en wijkverpleging. Allerlei commentaren maken daar gehakt van. De huisartsen zijn intussen gaan demonstreren. Attje Kuiken vond het eergisteren ook al niks. En een oplossing? Forget it.

In België maakt ongeveer 1 op de 3 ziekenhuizen verlies. Zou dat hier zo anders zijn? Nee, natuurlijk niet, hier is het maar 1 op 4. Ik wil geen onrust stoken maar het zorginfarct komt eraan. Horen jullie me, ook daar achteraan? HET ZORG-INFARCT.

We geven nu volgens het CBS zo’n 110 miljard aan geneeskundige zorg uit – maar 20 jaar terug éénderde. Dus in twintig jaar drie keer zoveel… Ik denk even terug hoe ik toen zelf was: en het klopt wel.

Toen ging ik eens in de twee jaar naar de dokter, nu doe ik twee-drie specialisten per jaar, een paar keer huisarts en ren elke maand naar de apotheek voor één van mijn zeven medicijnen. Mijn leeftijdgenoten doen solidair mee.

Dat kan zo niet doorgaan. En dan maak ik me druk over het defensiebudgetje van 2022 van € 12,5 miljard… Sorry, mensen, ik snap ’t nu, geloof ik.

De problemen even op nummer:

Overbelasting, door zowel gemakzucht van ons gebruikers als vergrijzing Personeelstekort, en daardoor flexwerken wat financieel en menselijk op een rampje uitloopt Wachtlijsten Grote geldzorgen – nu lopen forse nabetalingen vanwege corona nog binnen, maar zie het Ikazia R’dam, het Bernhoven Uden, het Isala Zwolle waar corruptie tot grote geldzorgen gaat leiden.

Deze winter al komt het zorginfarct. Hoop ik, want zo kan het echt niet langer. Hee, Rutto – let je effe op? Tijd dat je op je fiets over een stukje ijs je been breekt, graag gecompliceerd, ambulance-opereren etc, en dan naar de revakliniek. En dat al je oudere broers en zussen en andere familieleden spaak lopen met hun thuiszorg.

Want wat is het in de zorg een puinhoop… dat die mensen daar nog gewoon doorwerken… ik durf niet meer naar de dokter.

En o ja: volgens een ingewijde in de zorg maken we ook veel te makkelijk gebruik van de peperdure spoedeisende hulp en de ambulance – maar geen arts durft daar wat van te zeggen. Nog bedankt, ingewijde!

Trouwens, onder meer Diederik Gommers vindt het integraal zorgakkoord ook maar niks, onder meer omdat dit de klimaatproblemen totaal negeert… ook dat nog! En psychiater-columnist van vakblad Medisch Contact, Esther van Fenema, schrijft over het IZA: teken nog maar even niet. Maar ook zij heeft geen oplossing.