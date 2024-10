GB leent Oekraïne bijna 3 miljard euro voor strijd tegen Russisch imperialisme + Update

Het Verenigd Koninkrijk gaat een miljardenlening verstrekken aan Oekraïne in zijn strijd tegen Rusland. Het zou gaan om een lening van 2,26 miljard pond (ongeveer 2,71 miljard euro). De lening wordt financierd met het rendement op bevroren Russische tegoeden ter waarde van 350 miljard euro.

Groot-Brittannië heeft al toegezegd ruim 3 miljard euro per jaar aan militaire hulp te zullen doneren aan Oekraïne. Deze lening komt daar bovenop. Oekraïne zal het geld vermoedelijk gebruiken om munitie te kopen. De wetgeving moet nog door het Lagerhuis, maar dat is een formaliteit.

Update: Het Europees Parlement is akkoord met een lening van 35 miljard euro aan Oekraïne. Ook hier wordt het geld geleend met het rendement op bevroren Russische tegoeden als onderpand. De extreemrechtse fracties stemden uiteraard tegen, maar de uiterst conservatieve ECH-fractie stemde tot mijn verbazing vóór, evenals de Groenen.

Bron: de Guardian

