FVD probeert journalisten te intimideren

Een journaliste die kritische vragen stelt, dat hoef je als rechtgeaarde nazi natuurlijk niet te pikken. Enter Gideon van Meijeren. In een video gaat Van Meijeren langs bij de werkkamer van journaliste Merel Ek (SBS) in het Kamergebouw, om verhaal te halen over een vraag die Ek afgelopen week stelde over de interpretatie van het woord ‘liquideren’ door FVD.

Forum kamerlid/statenlid/raadslid Gideon van Meijeren ontmaskert zichzelf als een ware rioolrat. #fvd probeert nu ook kritische journalisten monddood te maken via intimidatie-praktijken waar een unheimische jaren ’30 lucht uit opstijgt. #rioolrat pic.twitter.com/ewW7RjqzY0 — dr. Marina (@mmeeuw) October 23, 2022

Het filmpje van Gideon van Meijeren over Merel Ek is inmiddels in de radicale telegramgroep ‘Klokkenluiders voor Vrijheid’ gedeeld en met veel enthousiasme ontvangen. Wappie over journalisten: “heerlijk dit, trek ze aan kop en staart uit hun hol die ratten.”

Nog wat reacties van het fascistische wappietuig:

Al even verhelderend zijn overigens de slappe reacties van het establishment. Men heeft “met grote zorg kennis genomen van”, maar actie blijft uit:

Het bestuur van de Parlementaire Persvereniging heeft met grote zorg kennis genomen van de intimidatie van onze collega @Merelek. Wij staan volledig achter haar en haar verklaring en doen alles om haar te ondersteunen. — Joost Vullings (@JoostVullings) October 23, 2022



Tijd voor wat zelfkriek, want tot voor kort werden de mensen die waarschuwden voor Baudet (Frontaal Naakt, Krapuul en een handjevol mensen op Twitter) door diezelfde pers weggezet als extremistische idioten.

Deze herinneren we ons ook nog:

Weten jullie nog dat Martijn Koning grapjes maakte over Baudet. Allemaal mensen toen boos waren en vervolgens Jinek en RTL excuses gingen aanbieden aan Baudet? — Roel Maalderink (@RoelMaalderink) October 23, 2022

En dan was er Rutte. Je weet wel, de politiek leider van een partij die in Brabant in zee ging met FVD:

FvD heeft vandaag een nieuw dieptepunt bereikt. In een democratie moeten journalisten hun werk kunnen doen zonder in diskrediet te worden gebracht. — Mark Rutte (@MinPres) October 23, 2022

Tijd voor een cordon sanitaire rond FVD (én PVV én JA21) door zowel politiek als parlementaire pers. Misschien dat we dan het gejeremieer van het establishment eens serieus gaan nemen. Oh, onderzoek ook eens of FVD verboden kan worden. Als dat nu niet mogelijk is, introduceer dan wetgeving die het wél mogelijk maakt.

Uitgelichte afbeelding: Van Meijeren’s voorganger, Joseph Goebbels – By Bundesarchiv, Bild 183-J31305 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5364865