FVD geeft toe: “we zijn opgericht om de democratie te ondermijnen”

We hadden al een tijdje niks van hem gehoord, maar hier is ie weer: FVD-ster Pepijn van Houwelingen. En hij is – waarschijnlijk voor het eerst van zijn leven – nog eerlijk ook.

Volgens Pepijn van Houwelingen is #fvd opgericht om de democratie te ondermijnen. pic.twitter.com/BDT1LBJmfP — dr. Marina (@mmeeuw) July 19, 2023

Verrassend is het niet: als SCP-medewerker(!) schreef Van Houwelingen onder het pseudoniem Vossius een essay vol bewondering over het Derde Rijk, dat verre te verkiezen zou zijn boven de liberale democratie.

