FVD: Forza Poetin!

Hij stond vanochtend wat laat op (cocaine is a helluva drug), maar nazileider Baudet heeft de wereld inmiddels kond gedaan van zijn opvattingen over de Russische invasie van Oekraïne de legitieme Russische defensieve operaties in Donbas. Kort samengevat: Poetin is lief. En kijk eens naar die gasprijs!

NL wordt meegetrokken in internationaal conflict waar we niets mee te maken hebben. Heel slecht voor ons! Kijk alleen al naar de gasprijs! Rusland wordt onnodig tot vijand gemaakt. #FVD voorzag het al in 2016 – Oekraïnereferendum. Is NAVO-lidmaatschap nog wel van deze tijd!? — Thierry Baudet (@thierrybaudet) February 24, 2022

Verder is er ook nog een verband met Canada of zo. Hadden we al gezegd dat cocaïne niet goed voor je is?

Statement over de actuele situatie in Oekraïne. #FVD pic.twitter.com/ZefK5ub18K — Thierry Baudet (@thierrybaudet) February 24, 2022

Geert Wilders heeft de inval inmiddels wél veroordeeld. Van harte ging het niet, maar bij Geert is in elk geval nog een restantje rede aanwezig.

Uitgelichte afbeelding: Burgers in Donetsk in schuilkelders (2014) – Door «Правда ДНР / Pravda DPR» information portal official Youtube channel – "Донецк. Дети войны" / "Donetsk. Children of War" at 1:42/2:09, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38109047