FVD doet aangifte tegen oud MIVD-chef

FVD doet aangifte tegen Pieter Cobelens, het voormalige hoofd van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Cobelens zei maandagavond bij OP1 dat nepnieuwsverspreiders tijdens een oorlog gewoon opgehangen worden. Aangezien het bijna oorlog is, is Baudet volgens Cobelens nog maar één stap verwijderd van executie. Oeps. Blijkt het dreigen met tribunalen en executies toch iets minder leuk te zijn als het jezelf betreft.

Oud-baas van de MIVD fantaseert aan tafel bij de NPO over het ophangen (executeren) van een oppositiepoliticus. Gert-Jan Segers, leider van de CU (een regeringspartij) kijkt knikkend toe. Dat dit mogelijk is op de publieke omroep is levensgevaarlijk. #FVD doet aangifte. #oekraine https://t.co/6F5329y7SP

— Forum voor Democratie (@fvdemocratie) March 1, 2022