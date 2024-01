Fusionklassieker du jour: In A Silent Way

De titelsong van Miles’ eerste fusionalbum heeft een wat merkwaardige ontstaansgeschiedenis. In A Silent Way werd gecomponeerd door Joe Zawinul, die het nummer eerst aanbood aan Cannonball Adderley, een aanbod dat hij introk toen hij hoorde dat Davis belangstelling had. Na de repetities verklaarde Miles dat hij niet tevreden was met de song: het moest melodieuzer en minder complex. Meer rock, minder jazz. Om dat te bereiken verwijderde Davis diverse akkoordwisselingen, iets waar Zawinul zich niet echt in kon vinden. Miles drukte – zoals altijd – zijn zin door, tot onvrede van Zawinul. Zawinul zou de song zoals hij zich die had voorgesteld later zelf op de plaat zetten. Wat mij betreft had Miles gelijk, maar oordeel vooral zélf. Voor alle duidelijkheid: ook de versie van Joe Zawinul is wonderschoon.

Uitgelichte afbeelding: Door Peter Buitelaar – Miles Davis "The Man with the Horn", CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3944634