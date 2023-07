Franse natuurbranden wakkeren debat aan over de toekomst van bossen in een warmere wereld

Het door droogte geteisterde Frankrijk staat voor een nieuw brandseizoen. Maar experts zien potentieel om de Franse bossen beter te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

De enorme bosbranden die afgelopen zomer de toeristische hotspots van het bos van Les Landes hebben geteisterd, laten hun sporen na. De geurende pijnboombossen langs de zuidwestelijke Atlantische kust van Frankrijk zijn gereduceerd tot verkoolde stronken en stapels zwartgeblakerd hout.

In juli en augustus 2022 ging meer dan 30.000 hectare bos in rook op, ongezien sinds de megabranden die de regio in 1949 troffen. Net als het landschap draagt de lokale bevolking diepe littekens mee van deze gebeurtenissen.

– Lees verder bij de bron, IPS