Frankrijk wijst Palestijnse studente uit na onhullingen over Hamas- en Hitlerverering

Nour Atallah, de Palestijnse studente wier inschrijving aan de prestigieuze universiteit Sciences Po Lille werd geannuleerd nadat ze werd beschuldigd van antisemitische en pro-Hamas berichten op sociale media, moet Frankrijk verlaten. Dat heeft het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt.

Atallah had een beurs gekregen van de Franse regering, maar afgelopen woensdag besloot de universiteit haar inschrijving te annuleren. Volgens de universiteit zijn haar uitlatingen op sociale media “in directe tegenspraak met de waarden die Sciences Po Lille hooghoudt, namelijk de strijd tegen alle vormen van racisme, antisemitisme en discriminatie”.

De Franse regering heeft nu dus besloten nog een stap verder gaan door Atallah het land uit te zetten. “Een student uit Gaza die antisemitische uitspraken doet, hoort niet thuis in Frankrijk”, aldus minister van Buitenlandse Zaken Jean-Noël Barrot. Daarnaast is het parket van Lille een strafrechtelijk onderzoek begonnen tegen de studente wegens “verheerlijking van terrorisme en misdaden tegen de menselijkheid met gebruikmaking van een online communicatiedienst”.

De opschudding ontstond nadat bleek dat Atallah in het recente verleden posts had geplaatst op sociale media waarin ze Hitler, Hamas, Hezbollah en de Houthi’s prees en opriep tot de moord op alle gijzelaars in Gaza. ook repostte ze inhoud waarin de terroristische aanslag op Charlie Hebdo werd verheerlijkt en beweerde dat moslims niet zouden moeten deelnemen aan ‘christelijke activiteiten’. Ook voor Hitlerverering draait Atallah haar hand niet om.

Atallah’s Hitleriaanse geraaskal heeft niet alleen voor haarzelf grote gevolgen. Barrot gaat een onderzoek instellen om te achterhalen waarom “de controles door de bevoegde diensten van de betrokken ministeries niet hebben gewerkt”. Ook heeft hij aangekondigd dat er “geen enkele evacuatie (uit Gaza) zal plaatsvinden” totdat dit onderzoek is afgerond (misschien hadden ze zich in Frankrijk even af moeten vragen waarom Egypte de grens met Gaza hermetisch gesloten houdt). Er zullen ook nieuwe controles worden uitgevoerd op de Palestijnse vluchtelingen die al in Frankrijk zijn aangekomen.

Bron: L’Internaute

Uitgelichte afbeelding: na de pogrom van Hamas op 7 oktober 2023 – By Kobi Gideon / Government Press Office of Israel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=138950791