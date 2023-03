Frankrijk belemmert de vrijheid van meningsuiting van Salah Hamouri

De regering van Emmanuel Macron heeft het op zich genomen om Salah Hamouri, nu hij eenmaal in Frankrijk is, de mond te snoeren. Voordat Hamouri, die een tijd lang vast zat en in december door Israel zijn inwonerschap van Jeruzalem werd ontnomen en werd uitgewezen naar Frankrijk, had de Franse regering er de mond vol van dat Hamouri in Jeruzalem was geboren en het recht had daar te wonen. Nu hij in Frankrijk is, is de toon aanmerkelijk veranderd, zo schrijft Ali Abunimah op zijn blog The Electronic Intifada. Zo werd afgelopen woensdag een avond in Nancy gecancelled waar Hamouri zou spreken. De hoogste ambtenaar van de regering in Nancy, Arnoud Cochet, zei dat de aanwezigheid van Hamoudi krachtige emoties had opgeroepen van de Joodse gemeenschap. Hij voorzag een bedreiging van de ”openbare orde” en daarom werd de bijeenkomst afgezegd. Volgens Hamouri was dat een aanval op de vrije meningsuiting en kon het gezien worden als ”een verlenging van mijn ballingschap”.

De krant Le Monde meldde dat in februari een agent van de Franse binnenlandse veiligheidsdienst iemand opbelde van de Association France Palestine Solidarité, de Franse solidariteitsorganisatie met Palestina. De man wilde weten of Hamouri zou spreken op een bijeenkomst in Versailles. Hij liet doorschemeren dat de avond niet door zou gaan als dat het geval was. Hamouri was echter niet uitgenodigd, dus er was niets aan de hand. Maar in dezelfde maand februari zou Hamouri spreken in Lyon op een avond over de Oslo-Akkoorden van 1993. In dat geval schreef de Israelische ambassadeur Ronit Ben Dor een brief aan de Franse minister van Binnenlandse Zaken.waarin ze de vrijheid nam om zich volledig in Frankrijks zaken te mengen. Ze beklaagde zich in de brief dat Hamouri ooit was veroordeeld wegens een plan om de ”Israelische opperrabbijn Ovadia Yosef te vermoorden” en dat hij bovendien banden had met het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina. Ook zouden er nog meer mensen op die avond aanwezig zijn die zware kritiek op Israel hadden en ”het bestaansrecht van Israel in twijfel trokken”. Het resultaat was dat de rechtse minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin druk uitoefende op de stad Lyon om de avond niet door te laten gaan, waaraan Lyon gehoor gaf. Afgelopen woensdag werd bovendien een ronde-tafel-gesprek in Lyon afgezegd waar Hamouri aan zou hebben deelgenomen.

De aanvallen op Hamouri zijn ernstig en vals. Het geval wil dat hij in 2002 werd opgepakt, drie jaar werd vastgehouden en in 2005 werd gedwongen een ”plea deal” te sluiten voor ”deelname aan een plan ”om Ovadia Yosef te vermoorden”. Hij kreeg zeven jaar maar werd onder een gevangenenruil voor Gilad Shalit vrijgelaten in 2011. Later werd hij opnieuw opgepakt en beschuldigd van banden met het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina. Hamouri werkte toen voor de mensenrechtenorganisatie Addameer als advocaat. Frankrijk nam het standpunt in dat Israel geen enkel bewijs aandroeg voor de beschuldigingen, maar is blijkbaar nu veranderd van standpunt.

Hamouri, die een Franse moeder en een Palestijnse vader heeft en is getrouwd met een Franse vrouw, wordt echter volmondig gesteund door Amnesty International, dat twitterde dat ”le discours de haine” (de haatspeech) aan het adres van Salah Hamouri tot doel heeft hem zijn vrijheid van meningsuiting te ontnemen. Amnesty gaf ook een perscommuniqué uit waarin zij het opnam voor het recht van de mensenrechtenadvocaat om vrijuit te spreken. Volgens Amnesty werd hij voortdurend juridisch lastiggevallen door de Israelische autoriteiten als gevolg van zijn activiteiten als advocaat van Addameer. En Amnesty zegt nu dat de afgelopen maanden allerlei bijeenkomsten zijn afgezegd (in Montpellier, Marseille, bij de universiteit van Aix en Provence, in Lyon en in katholieke en protestantse gemeenschappen in Chesnay en Versailles) als gevolg van druk van diverse kanten, ”die tezamen dreigen uit te werken als een vorm van censuur”.