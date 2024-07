Nederlandse broedvogels in 2023

Relatieve nieuwkomers zoals de middelste bonte specht doen het uitstekend in ons land, terwijl gevestigde soorten zoals de matkop en zwarte mees hun laagste aantallen sinds de jaren negentig beleven. Dit komt naar voren in het zojuist verschenen rapport ‘Broedvogels in Nederland 2023’ van Sovon.

Het rapport Broedvogels in Nederland 2023 vat de ontwikkelingen van de Nederlandse broedvogels samen. De trends van exact tweehonderd soorten broedvogels zijn op een rij gezet en vormen een belangrijke bron voor beleid, beheer en bescherming van de natuur. Vrijwillige en professionele vogeltellers volgen de aantallen vogels jaarlijks op een systematische manier in duizenden vaste telgebieden verspreid over ons land. Dit levert een duidelijk beeld op hoe vogelpopulaties zich ontwikkelen.

– Uitgelichte afbeelding: Door Maurice.dekens – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=141992483