Bossen blijven volop CO2 opslaan, ondanks houtkap en bosbranden

Ondanks ontbossing en bosbranden blijven bossen wereldwijd een erg krachtig wapen in de strijd tegen klimaatverandering. Ze hebben de afgelopen dertig jaar consequent CO 2 opgenomen, met een gemiddelde van 3,5 miljard ton per jaar. Dat is ruim een derde van de uitstoot door verbranding van fossiele brandstoffen.

De capaciteit van de bossen om CO 2 op te nemen staat wel degelijk onder druk, stelt de wereldwijde studie in Nature. Met name in de boreale bossen op het noordelijk halfrond (Alaska, Canada en Rusland) is de CO 2 -opslag met 36 procent gedaald. De oorzaken zijn bosbranden, insectenplagen en de opwarming van de bodem. Sommige Canadese bossen stoten nu zelfs meer uit dan ze opnemen.

– Lees verder bij de bron, IPS