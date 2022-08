Fragment tegen het zaakwaarnemerschap: het recht op abortus

Ergens vorig jaar werd een stuk van Peter Storm mij eigenlijk te veel. Het was een van zijn strijdkronieken, die opmerkelijk vrij van sektarisme waren, welkome aanvullingen op het noodzakelijkerwijze nogal op Nederland gerichte nieuws op Krapuul. Een van de onderdelen van die kroniek was het vermelden van demonstraties in de VS tegen het dreigende intrekken van Roe vs Wade, het toestaan als federale regel.

Parmantig sloot het stuk af met een klassiek potje mansplainen. Nu.nl had abortus een vrouwenrecht genoemd. Dat was misgenderen. Mannen kunnen ook zwanger worden.

Ik was geneigd deze leuterkoek te schrappen maar in het redactielokaal werd tegengeworpen dat het zijn stuk was, daar kun je niet op die manier in gaan schrappen.

Maar de klok had geluid, in de zin van Donne. U moet het gedicht kennen, of u het al kent of niet. Neem en lees.

Het liefdewerk van redigeren van de stukken van mijn jongere broeder, tamelijk vers bekeerling tot “het” anarchisme, werd een steeds zwaardere taak.

Bij Doorbraak, schijnheiliger-dan-u bijwagen van BIJ1, maakten ze een luchtsprongetje van blijdschap. Mannen kunnen ook zwanger worden! Ze namen het gedeelte van de strijdkroniek over, ook al was het uit tussen Doorbraak en Peter Storm, omdat de laatste zomaar had gedemonstreerd tegen fascisten die een moskee in Eindhoven wilden belagen.

Het stuk werd bij hun geïllustreerd met een foto van een als zodanig herkenbare vrouw die een bord “mijn lijf mijn keuze” ophoudt. Ik verwijs zomaar naar dat stuk bij Doorbraak.

Ik kon het niet laten op twitter bij dit stuk en de foto het commentaar te geven: “rechts op de foto een radeloze zwangere man*). La misère au milieu gauchiste.”

Hoe schijnheilig men ook is bij Doorbraak, men weet waar de tweede zin op wijst en men was zo fijnzinnig mij te blokken op twitter. Geloof in onze kletskoek!

Niet lang daarna zag ik lijsten tweets tegen Bernie Sanders. Die was door de mand gevallen als globalist transfoob, want hij noemde abortus zomaar een vrouwenrecht.

Onze kletskoek is links! Alle smerissen zijn bastaards, tenzij ze op de kandidatenlijst van BIJ1 staan. Dubbeldunk, vertaalde Halbo Kool het in 1984.

Vraag ons niet om een fotoreportage over een geteisterde man die spitsroeden loopt op weg naar de abortuskliniek in de VS, of, dat schandalige posten mag inmiddels in NL, in Nederland. Vraag hun ook niet wat ik heb gemist bij mijn toch al zo gebrekkige voorlichting, dat ik niet wist dat ik zwanger kon worden. Want het is dertien jaar geleden zomaar vastgesteld dat ik man ben, heusjes.

En als je naar de codeswitching kletstaal informeert wat mijn skin in the game is zeg ik ter bescherming van een dierbare en mijzelf (dit is dus al te veel eigenlijk): gefeliciteerd met je heiligheid. Hopelijk blijf je er in.

Dank aan Rob Lubbersen.

*) Een baard is ongeveer een teken van Heel Anders Zijn dezer dagen. Queer moet je zeggen, “gek mens ben ik hè”.

– Uitgelichte afbeelding: By David Shankbone – David Shankbone (own work), CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1616124