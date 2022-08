Te wapen tegen te woke!

Een opinie als deze ter linkerzijde – waarschijnlijk niet toevallig uit de hoek van de Mandel-tendens van de Vierde Internationale – is zo zeldzaam dat het bijna een parodie lijkt. Maar we mogen aannemen dat het gemeend is. Rowling heeft geïnvesteerd in het tegen onafhankelijkheid voor Schotland stemmen en tegen Corbyn in Labour (de partij die zij wel sponsort) en ik vind het moeilijk met haar in te stemmen, ook op een punt waarop ik het met haar eens kan zijn. Ook voor VrijLinks heb ik geen goede woorden over.

Maar het Grote Zwijgen over BIJ1 in liberal kringen is toch wel erg opvallend. Met de strekking van het betoog stemt de redactie in grote lijnen in.

Moge ik de moed hebben hier nader op terug te komen. (AJvdK)

Bijna twee jaar geleden heb ik me gekeerd tegen de wijze van ‘discussiëren’ door sommige lieden van links. Vooral het te onpas beschuldigen van andere linkse lui van seksisme, racisme en transfobie noemde ik stuitend. Ik tekende dat op in Solidariteit, extra 421 van 6 december 2020. In dat artikel nam ik het op voor J.K. Rowling, socialistisch feministe en schrijfster van de Harry Potter boeken die door radicale transgenders werd (en wordt) weggezet als een transfobe haatzaaier. Net zoals recent Marieke Hoogwout van Vrij Links in De Socialist van de Internationale Socialisten in de hoek is gezet van conservatieve christenen en extreem rechts. Stuitend! Nog steeds. Twee jaar verder, maar nog niet veel opgeschoten.

Inmiddels is aan het rijtje ‘seksisme, racisme, transfobie’ nog een term toegevoegd: toxisch. Oftewel: giftig! Met dat woord werd de nummer 2 van Bij1, te weten Quinsy Gario door zijn partij geschorst, waarop hij zijn club vaarwel zei. De Haagse afdeling van Bij1 in oprichting volgde zijn voorbeeld. Opmerkelijk is dat de scherprechter van toen, voorzitster Jursica Mills, dit jaar zélf opstapte, naar eigen zeggen omdat het bij Bij1 met de ’toxiciteit’ nog niet gedaan was. Wat dat nou precies betekent, krijgen we niet te weten, want ondanks alle lippendienst aan ‘openheid en transparantie’ doet Bij1 er heel klassiek het zwijgen toe.

Aanstootgevend

In de woke wereld wordt met strenge maten gemeten. Voor je het weet, ben je ingedeeld bij een verachtelijk ‘isme’ en word je publiekelijk aan het kruis genageld of juist gecanceld. Het lijkt besmettelijk. Buiten de linkse woke wereld wordt al net zo makkelijk gecanceld. De afgelopen weken werden op de Haagse Parade de affiches met een afbeelding van een schilderij van Gustave Courbet L’origine du monde – ja, ja met die vagina! – afgeplakt. Omdat een meneer zich schaamde voor zijn zoontje (???) en een klacht had ingediend.

Nog geen week later ontstond een hoop gedoe in Engeland, toen het bestuur van het Imperial College of London een beeld van Antony Gormley aankocht. Het gaat om een abstracte afbeelding in staaldraad van een hurkende man, waar een vertegenwoordiger van de studenten een penis in meende te ontdekken. Aanstootgevend en ‘niet plaatsen’!. Google naar Antony Gormley en oordeel zelf.

Verdeeldheid

In sommige linkse kringen heerst woke. ‘Ontzie gevoeligheden, respecteer gevoelens, geloof slachtoffers, do not blame the victims’. Ja, ook als dat de waarheid geweld aan doet en er belangrijke lessen niet worden geleerd? Tot wat voor ontsporingen de woke lijn kan leiden, is de afgelopen week wel gedemonstreerd aan en door Tim den Besten. Omdat hij als verslaggever van AVROTROS bij de Gay Pride zijn vriend Nicolaas op een boot ontwaarde, barstte hij spontaan uit in het zingen van het liedje ‘Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht’. Tsja, een sinterklaasliedje met een knecht, terwijl er ook een boot met allemaal zwarte mensen voorbij voer, dat ging te ver! Op de website van Kick Out Zwarte Piet verscheen direct de kwalificatie: Misselijkmakend! En toen ze er achter kwamen dat Tim een vriend begroette, hielden ze vol dat het ongepast was om een racistisch sinterklaasliedje te zingen. Ach, ach.

Twee progressieve jongens, Joop van BNNVARA en Zihni Özdil bij Op1 probeerden de ziel van Tim de Besten nog te redden door te beweren dat die knecht in dat liedje wat hen betreft helemaal niet zwart behoefde te zijn, dus dat de racisme roepers zelf te kwader koloniale trouw waren, maar helaas, de doodsbedreigingen waren al onderweg. Wat er daarna gebeurde, maakte het allemaal nog erger. Tim den Besten, die het woke gedachtegoed volop deelt, ging op Radio 1 bij Natasja Gibbs zijn excuses maken. Hysterisch huilend dat-ie echt zó niet was. Een zielige vertoning. Deerniswekkend. Koren op de molen van De Telegraaf en Hans Teeuwen.

Zijn dit nou zaken waar we het over moeten hebben? Terwijl Oekraïne in puin wordt gegooid, in Afrika de volgende hongersnood zich aankondigt, het milieu en het klimaat naar de kloten gaan, en zo voort? Ja, ik vind van wel. Woke scheept links op met Problemen van het Alledaagse Leven. Inclusiviteit? Me hoela. Verdeeldheid! En het jaagt vrije geesten in de armen van rechts. Dus, wat mij betreft: te wapen tegen te woke!

door Rob Lubbersen, oorspronkelijk bij Solidariteit

– Uitgelicht: werk van Gormley, The Angel of the North. Door Andy Wright – flickr, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=978410