Forget it, de koude herfst, de energie-armoede en het tweede Marshallplan

Rutto-de-grut gaat ons geen fatsoenlijke steun bieden voor de gasprijs-ellende. Dan gaat ook nog 10% van de bedrijven binnen drie-vier maanden de bocht om, omdat ze hun uitgestelde belastingen op geen enkele manier kunnen ophoesten. Daarmee daalt wel het aantal vacatures, vooral in de horeca.

AH – met zijn topwinsten over de laatste twee jaren – adverteert nog steeds met € 14 per uur voor 21-jarigen en navenant minder voor jongere vakkenvullers. Ahold Delhaizes topman Frans Muller kreeg vorig jaar een beloning van € 5,7 miljoen. Dat is € 2.740,38 per uur. PER UUR, JA! Dat is dus 195 keer zoveel als € 14. HONDERD-VIJF -EN-NEGENTIG keer.



Het heidecafé verderop biedt minder, en blijft maar doorzeuren dat ze zoveel mensen zoeken. Een smaakstoffabriek verderop zoekt ruikers en snuivers voor € 12 euro. Twaalf? Ben ik nou dom…?

De minima en de herfst en de huurverho-laging? Kleine, losse stapjes gaan allemaal niet werken. Zeker een kwart van de bevolking – ruim 4 miljoen mensen van wie 1 miljoen kinderen, krijgt het behoorlijk zwaar met Sinterklaas. En koud…. dat gaat bovendien een jaartje duren. Zou Rutto-d-g nu eindelijk zijn oude schuld aan ons van € 1.000 inlossen? If ever, then now…

Drastische maatregelen zijn nodig, à la de autoloze zondag en de Machtigingswet van Den Uyl. Hier is het Tweede Marshallplan:

1 – Kinderbijslag:

wordt voor alle inkomens boven de € 40.000 gestopt, voor inkomens (gezinnen) onder de € 25.000 verdubbeld.

2 – Voedselprijzen:

worden voor elementaire producten weer door de regering vastgesteld, zoals dat van 1945 tot 1970 ook gebeurde voor o.m. brood en melk, nu ook voor kaas, meel, aardappelen, eieren, erwten, tomaten, sla, prei en spinazie, koffie en thee. Nee, niet voor vlees, oen.

3 – Cultuur:

minima krijgen gratis toegang tot musea en andere culturele instellingen zoals Carré (1x per maand), tot amateur-sport (1x per week) en zwembaden (1x per 14 dagen).

4 – Vervoer:

minima krijgen gratis toegang tot plaatselijk OV en 1 dag per week (dag van eigen keuze) tot landelijk OV.

5 – Auto:

minima die een auto nodig hebben, krijgen kortingsbonnen voor benzine twv maximaal € 50 p/m en hun motorrrijtuigenbelasting wordt afgeschaft.

6 – Ziekte:

eigen risico bij ziektenkosten voor minima verdwijnt.

7 – Schoolkosten:

alle ‘vrijwillige’ schoolbijdragen voor uitjes etc. worden afgeschaft. Scholen kunnen zeker ouders vragen om in het algemeen een donatie te doen.

8 – Kinderkleding:

alle kinderen van minima die naar het voortgezet onderwijs gaan, krijgen een set nieuwe kleding/schoenen cadeau via C&A en H&M.

9 – Energie:

minima hoeven niet meer dan 10% maximaal mee te betalen aan energie.

10. Huren:

minima betalen maximaal 25% aan huur en 5% aan servicekosten etc.

En o ja: Douchen!!! Mensen op even huisnummers douchen alleen nog op even dagen, oneven op… oneven. Yes!