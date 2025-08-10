Folkrockklassieker du jour: I Want You

Een van Dylan’s mooiste liefdesliedjes. De tekst is – typisch Dylan – hier en daar nogal obscuur. God mag weten wat How my fathers, they’ve gone down/True love they’ve been without it/But all their daughters put me down/’Cause I don’t think about it betekent. Volgens Dave Marsh zijn er twee opties: 1 zo’n tekst is voor gewone stervelingen niet te bevatten 2 Dylan had gewoon een paar goed klinkende rijmregels gevonden. Dylan vertelde Playboy zijn hele artistieke leven op zoek te zijn geweest naar “…that thin, wild mercury sound”. Dichterbij dat geluid dan hier kwam hij naar eigen zeggen nooit.

