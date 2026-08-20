Folkklassieker du jour: The Bonnie Banks o’ Loch Lomond

Loch Lomond gaat vermoedelijk helemaal terug tot de Jacobitische opstand van 1745, toen prins Charles Edward Stuart (bijgenaamd ‘Bonnie Prince Charlie’) probeerde de troon van Schotland terug te winnen.

De katholieke Stuarts waren in 1688 verdreven en vervangen door protestantse familieleden. De Jacobieten probeerden diverse keren de troon te heroveren, maar die pogingen waren nooit succesvol.

Bonnie Prince Charlie ondernam in 1745 een verrassingsexpeditie naar Schotland om de troon op te eisen voor zijn vader. Hij arriveerde in Schotland met slechts een handjevol mensen, maar wist binnen de kortste keren een aanzienlijke aanhang te verwerven. In april 1746 werd zijn leger in de slag bij Culloden definitief verslagen. Charles Edward zag zich gedwongen maandenlang onder te duiken. Uiteindelijk wist hij Schotland te ontvluchten, waarna hij de rest van zijn leven doorbracht in ballingschap.

Er bestaan verschillende versies van de song. In de versie van The Corries is het een klaagzang van Bonnie Prince Charlie tijdens of na zijn vlucht. In andere versies wordt minder expliciet naar de Jacobitische opstand verwezen.



Sae late an’ sae far in the gloamin’

The mist gather grey o’er moorland and brae (hill)

O wither sae far are ye roamin’? O wither away my bonnie May (which direction)Sae late an’ sae far in the gloamin’The mist gather grey o’er moorland and brae (hill)O wither sae far are ye roamin’? Chorus:

O ye’ll tak the high road an’ I’ll tak the low I’ll be in Scotland afore ye

For me and my true love will never meet again

By the bonnie bonnie banks o’ Loch Lomond I trusted my ain love last night in the broom (own) (bush)

My Donald wha’ loves me sae dearly

For the morrow he will march for Edinburgh toon (town)

Tae fecht for his King and Prince Charlie O well may I weep for yestreen in my sleep (well) (yesterday) we stood bride and bridegroom together

But his arms and his breath were as cold as the death

And his heart’s blood ran red in the heather (chorus) As dauntless in battle as tender in love

He’d yield ne’er a foor toe the foeman (enemy)

But never again frae the field o’ the slain (from)

Tae his Moira will he come by Loch Lomond

The thistle may bloom, the King hae his ain (have his own)

And fond lovers may meet in the gloamin’

And me and my true love will yet meet again

Far above the bonnie banks of Loch Lomond

Uitgelichte afbeelding: Loch Lomond – By Birds on the loch, RSPB Loch Lomond by Richard Sutcliffe, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=133403034