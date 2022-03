Folkklassieker du jour: Shady Grove

Een Amerikaanse folksong, daterend uit de vroege 19e eeuw. Er wordt vaak gezegd dat Shady Grove gebaseerd is op de nog veel oudere Schotse folksong Matty Groves, maar dat klopt waarschijnlijk niet (musicologen zijn er nog niet definitief uit). Het misverstand is waarschijnlijk te wijten aan de Engele folkrockgroep Fairport Convention, die hun versie van Matty Groves baseerden op de melodie van Shady Grove. De versie van Doc Watson is wat mij betreft de mooiste, maar die van Jerry Garcia en David Grisman mag er ook zijn.

Shady Grove, my little loveShady Grove I sayShady Grove, my little loveI’m bound to go away

Cheeks as red a a blooming rose

And eyes are the prettiest brown

She’s the darling of my heart

Sweetest girl in towm

Shady Grove, my little love

Shady Grove I say

Shady Grove, my little love

I’m bound to go away

I wish I had a big fine horse

And corn to feed him on

And Shady Grove to stay at home

And feed him while I’m gone

Shady Grove, my little love

Shady Grove I say

Shady Grove, my little love

I’m bound to go away

Went to see my Shady Grove

She was standing in the door

Her shoes and stockin’s in her hand

And her little bare feet on the floor