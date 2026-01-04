Folkklassieker du jour: Goodnight Irene

Een Amerikaanse folkstandard die vermoedelijk dateert uit de tweede helft van de 19e eeuw. Lead Belly zette Goodnight Irene in 1933 voor het eerst op de plaat. Het is niet bekend wie de song geschreven heeft. Lead Belly speelde al in 1908 een versie van Goodnight Irene, die hij naar eigen zeggen geleerd had van zijn ooms Terell en Bob. Er zijn wat tekstuele overeenkomsten met een lied dat Gussie L. Davis in 1886 schreef, maar daar is geen bladmuziek van bewaard gebleven. De tekst werd in coverversies vaak afgezwakt, want onderwerpen als zelfmoord en morfine waren destijds not done in de populaire muziek.
Het origineel:
Ry Cooder, Jim Keltner, Van Dyke Parks, Jorge Calderon, Flaco Jimenez, Miguel Cruiz, Steve Douglas en George Bohannon:
De hitversie van The Weavers:
I asked your mother for you
She told me that you was too young
I wish dear Lord that I’d never seen your face
I’m sorry you ever were born[Chorus]
Irene good night
Irene good night
Good night Irene, good night Irene
I guess you’re in my dreams
[Verse 2]
Sometimes I live in the country
Sometimes I live in town
Sometimes I haves a great notion
Jumping in, into the river and drown
[Chorus]
Irene good night
Irene good night
Good night Irene, good night Irene
I guess you’re in my dreams
[Verse 3]
Stop ramblin’ and stop gamblin’
Quit staying out late at night
Go home to your wife and family
Stay there by the fireside bright
Irene good night
Good night Irene, good night Irene
I guess you’re in my dreams[Verse 4]
I love Irene, God knows I do
I love her ’til the sea runs dry
If Irene turns her back on me
I’m gonna take morphine and die