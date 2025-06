Folkklassieker du jour: Catch The Wind

Catch the Wind is de eerste song die Donovan schreef. Het was ook zijn eerste single, en meteen een behoorlijke hit. Volgens Donovan gaat Catch the Wind over “…een relatie die je niet kunt hebben. Verloren liefde, onbeantwoorde liefde. En eigenlijk gaat het over Linda [Linda Lawrence, met wie Donovan later zou trouwen], hoewel ik haar pas een jaar later ontmoette. Profetisch, dus…Het gaat over de relatie die je wilt maar niet kunt hebben: “Ach, ik kan net zo goed proberen de wind te vangen.”

De melodie is overduidelijk gebaseerd op Dylan’s Gates of Eden, maar Donovan zegt zich daar pas van bewust te zijn geworden toen Roger McGuinn (The Byrds) hem er op wees.

Er bestaan verschillende versies van de song. Het origineel uit 1965 is akoustisch. In 1968 nam Donovan de song opnieuw op, dit keer met een volledige band. De akoestische versie is in zijn eenvoud en directheid wat mij betreft verre superieur aan de elektrische versie.



Ah, but I may as well try and catch the wind [Verse 1]In the chilly hours and minutesOf uncertainty I want to beIn the warm hold of your loving mindTo feel you all around meAnd to take your hand along the sandAh, but I may as well try and catch the wind [Verse 2]When sundown pales the skyI want to hide a while behind your smileAnd everywhere I’d look, your eyes I’d findFor me to love you nowWould be the sweetest thing, t’would make me singAh, but I may as well try and catch the wind [Bridge]

Dee-dee, dee-dee, dee-dee-dee-dee

Dee-dee-dee-dee, dee-dee-dee-dee

Dee, dee-dee [Verse 3]

When rain has hung the leaves with tears

I want you near to kill my fears

To help me to leave all my blues behind

For standing in your heart

Is where I want to be and I long to be

Ah, but I may as well try and catch the wind

[Harmonica Solo] [Outro]

Ah, but I may as well try and catch the wind

Uitgelichte afbeelding: By Jack de Nijs for Anefo / Anefo – Nationaal Archief, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33579993