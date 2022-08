FNV pleit voor fikse loongolf

Volgens het Centraal Planbureau (CPB) daalt de koopkracht in Nederland bij ongewijzigd beleid dit jaar met 6,8%. Voor 2023 verwacht het CPB slechts een licht herstel van 0,6%. Ook de inflatie blijft voorlopig hoog: voor dit jaar verwacht het CPB een inflatie van 9,9 procent, en voor 2023 4,3 procent.

Het aantal mensen dat in armoede leeft stijgt volgend jaar naar 7,6%. Voor kinderen zijn de cijfers nóg dramatischer: dat cijfer zou volgend jaar uit kunnen komen op 9,5%.

Opmerkelijke cijfers, want de economie groeit dit jaar naar verwachting met 4,6%. Je zou bijna denken dat er iets mis is met de verdeling.

Vakbond FNV heeft inmiddels bij monde van voorzitter Tuur Elzinga gereageerd op de cijfers van het CPB. De vakbond pleit voor een flinke loongolf en een verhoging van het WML naar minimaal 14 euro met een meestijgende AOW en uitkeringen.

Elzinga’s verklaring vind je hieronder integraal terug. Overgenomen van de site van FNV.

Tuur Elzinga, voorzitter FNV: ‘De CPB-ramingen laten zien wat iedereen eigenlijk al wist: we zitten midden in een catastrofale koopkrachtcrisis. Steeds meer huishoudens houden aan het eind van hun geld een flink stuk maand over. De armoede, met name onder kinderen, neemt dit en ook volgend jaar hard toe. Dat is absoluut ongepast en onnodig! Want we zijn en blijven een rijk land. Het probleem is de verdeling. De overheidsfinanciën zijn prima, de winstgevendheid van het bedrijfsleven is meer dan prima, alleen de huishoudens verarmen. De economie valt daardoor wel degelijk terug. Dat is dus de schuld van het bedrijfsleven die hun winstgevendheid weigert te delen met de mensen die daarvoor keihard hebben gewerkt.’

‘Er kan daarom geen dag langer worden gewacht met een hele grote loongolf. Wij gaan daarvoor knokken! In de bedrijven, maar ook in de publieke sectoren zoals onder andere de zorg en het onderwijs. Daarnaast moet er een hele forse verhoging komen van het wettelijk minimumloon naar minimaal 14 euro met een meestijgende AOW en uitkeringen. Ook de politiek moet aan knoppen draaien om de energiekosten binnen de perken te houden. En last-but-not-least: een verhoging van belasting op grootverdieners en mensen met veel vermogen, zodat zij eindelijk eens fatsoenlijk gaan bijdragen aan de oplossing. De jarenlange scheefgroei laat in tijden van inflatie zijn lelijkste gezicht zien. Dat moet stoppen.’