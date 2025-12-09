Florida merkt twee islamitische belangenverenigingen aan als terroristische organisaties

Florida heeft de Moslimbroederschap en de Raad voor Amerikaans-Islamitische Betrekkingen CAIR) aangemerkt als buitenlandse terroristische organisaties. Florida is daarmee de tweede door Republikeinen geleide staat die de beide islamitische organisaties sanctioneert. Eerder deed Texas dat al.

EFFECTIVE IMMEDIATELY Florida is designating the Muslim Brotherhood and the Council on American-Islamic Relations (CAIR) as foreign terrorist organizations. Florida agencies are hereby directed to undertake all lawful measures to prevent unlawful activities by these… pic.twitter.com/2s48yYfEg7 — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) December 8, 2025



Gouverneur DeSantis beschuldigt de Moslimbroederschap er o.a. van Hamas opgericht te hebben. Ook zou de Broederschap na de pogrom van 7 oktober 2023 Hamas, Hezbollah en andere jihadistische organisaties steun hebben geleverd.

Voor de Moslim Broederschap en CAIR kunnen de gevolgen groot zijn. De staat Florida zal hen geen middelen meer ter beschikking en het afsluiten van contracten met beide organisaties kan verboden worden. Dat zou bijvoorbeeld betekenen dat de Broederschap en CAIR geen onroerend goed meer kunnen kopen of huren in Florida.

CAIR heeft inmiddels aangekondigd de staat Florida voor de rechter te zullen slepen. Volgens CAIR – nooit vies van wat anti-joodse stemmingmakerij – is DeSantis voor de zoveelste keer door de knieën gegaan voor de Joodse lobby Israël.

Noch de Moslimbroederschap, noch CAIR zijn door de Amerikaanse regering aangemerkt als terroristische organisaties.

President Donald Trump heeft echter vorige maand via een uitvoerend besluit het ministerie van Financiën en Buitenlandse Zaken opgedragen te beoordelen of een afdeling van de Moslimbroederschap in de Verenigde Staten op de zwarte lijst moet worden geplaatst.

Uitgelichte afbeelding: Mohammed Badie, the current leader of the Muslim Brotherhood – By Mohamedhph – Own work, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15366956