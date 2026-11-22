Het wordt een beetje voorspelbaar, maar Trump heeft gisteren (weer eens) voor opschudding gezorgd met een reeks foto’s op Truth Social van zijn recente topontmoeting met Poetin en Xi Jinping.

Op één van de foto’s is te zien hoe Trump tijdens een handdruk dicht tegen Poetin aanleunt, met als bijschrift “Mijn vriend”. Op een andere foto, getiteld “De grootmachten 1945, 2026”, staat een foto van Trump, Poetin en Xi Jinping naast de beroemde foto van Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt en Joseph Stalin aan het einde van de Tweede Wereldoorlog.

De Republikeinse Afgevaardigde Don Bacon reageerde – als veel anderen – furieus: :

The President must really not want a Reconciliation Bill in Dec. Why trust this Administration with more defense spending? https://t.co/U1shlwy8li — Rep. Don Bacon 🇺🇸✈️🏍️⭐️🎖️ (@RepDonBacon) November 22, 2026

Met de “Reconciliation Bill” doelt Bacon op een noodwet om 350 miljard dollar aan defensiemiddelen goed te keuren via een zogeheten ‘reconciliation’-procedure, waarvoor de stemmen van Democraten niet nodig zijn. Dat kan tot 1 januari, want in het nieuwe jaar zijn de Republikeinen hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden kwijt.

Bacon – op defensiegebied een havik – zal als puntje bij paaltje komt vermoedelijk wel instemmen met de wet, maar hij geeft hier wél een schot voor de boeg. De Republikeinen beschikken in het HvA over een flinterdunne meerderheid. Als een handjevol Republikeinse Afgevaardigden tégen stemt, heeft het Pentagon – én Trump – plotseling een serieus probleem.

Een groot deel van het geld is bestemd voor het aanvullen van munitie- en wapenvoorraden die door de oorlog met Iran onder druk staan. Die voorraden zijn nu gevaarlijk laag. Uit een recent verslag van het Center for Strategic and International Studies (CSIS) blijkt dat de VS in de strijd tegen Iran al meer dan de helft van zijn voorraad van 4 cruciale munitietypen heeft opgebruikt, waaronder de Tomahawk-kruisraketten en SM-6-onderscheppingsraketten. Van de THAAD-onderscheppingsraketten is zelfs rond de 80% verbruikt.

Uitgelichte afbeelding: By The White House – https://www.flickr.com/photos/202101414@N05/54609013013/, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=168367854