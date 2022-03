Film over holocaustontkenner Van Meijeren in première in theater van in Auschwitz vermoorde Tuschinski

Op 22 maart aanstaande gaat in het Tuschinskitheater in Amsterdam een documentaire getiteld Gideon in première.

In deze zogenaamde documentaire doet Kamerlid Gideon van Meijeren uit de doeken hoe het volgens hem, zijn partij en al die Moederharten en Vrijheidsvrienden zit met het coronacomplot.

Het Tuschinskitheater.

Het draagt de naam van de Pools-joodse immigrant Abraham Icek Tuszyński, die in Rotterdam en Amsterdam diverse bioscooptheaters heeft geopend.

Tuschinski heeft het moeten meemaken dat zijn theaters in Rotterdam werden weggebombardeerd, en dat het eigendom van en zelfs de toegang tot zijn eigen theaters (“Voor Joden verboden”) hem werd ontzegd.

En ja, hij is gedeporteerd naar Auschwitz en daar vermoord.

Wie vindt het waarom een goed idee om een “documentaire” over een Auschwitzleugner daar in première te laten gaan en godbetert misschien zelfs te laten draaien?

Hoe diep kan Nederland zinken?

