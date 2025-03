Filipijnse ex-president Duterte gearresteerd: “Hoog tijd dat hij verantwoording aflegt”

Voormalig Filipijns president Rodrigo Duterte is gearresteerd op de luchthaven van Manilla. Op vraag van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag is hij aangehouden op verdenking van misdaden tegen de menselijkheid. Mensenrechtenorganisaties spreken van een ‘keerpunt’.

Rodrigo Duterte kwam in 2016 aan de macht en ontketende meteen een nietsontziende campagne tegen drugs, met naar schatting tienduizenden doden tot gevolg — waaronder ook kinderen. Ook kritische ngo’s, mensenrechtenactivisten en journalisten werden doelwit van arrestaties en gerechtelijke procedures. Een van de grootste mediabedrijven werd gedwongen zijn televisiekanaal te sluiten. Nobelprijswinnaar Maria Ressa en haar nieuwssite Rappler werden jarenlang juridisch belaagd, maar hielden stand. Lees verder bij de bron, IPS

