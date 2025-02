FF kijken bij de it-ers

Tijdens de vorige rekenmachine-luchtbel (IT-bubble) rond het jaar 2000 schreef ik voor het blad Computable – de IT-ers hadden geld teveel en ik kon naar de VS, Birmingham, Japan en Oeganda. In Duitsland kon ik op bezoek bij Bertelsmann Online, toen nog eigenaar van RTL en BOL (jaja, dat is inderdaad van .com…).

Dit gaat eigenlijk over de quantumcomputer, maar nog even… ik moest erg zoeken naar de plaats van Bertelsmann, Gütersloh (Wat? Waar? Hoe spel…?) en kwam een uur te laat bij Christoph Mohn. Hier is de link. Prachtig stuk! Die man was de Europese Bill Gates, maar niemand kent hem en hij wist het zelf niet… Ik geloof dat ik er ook voor de Financial Times iets mee deed. Jaja! Ik ben niet van de straat – okee, okee – genoeg! Terzake!

Nu schijnt de quantumcomputer er aan te komen. Is dit dan het keerpunt? Of hebben we dat elke maand? Die q-comp kan alles uiteraard véél sneller en beter. Hoe dan? En wat is dan een quantum? Ik zeg erbij: hoe minder wij nette krantenlezers ervan begrijpen, hoe beter voor de aandelen. In dit geval van Microsoft, die een nieuwe ‘chip’ voor quantumwerk onthult. Die heet de Majorana 1. Gisteren onthuld, vandaag al op Krapuul! Maar dat is niet de eerste. IBM heeft al een q-comp.

Let goed op, want ik leg het maar één keer uit. Gewone computers, laptops, smartphones e.v.a. werken met digitale dingen, oftewel eindeloze reeksen ja/nee vragen. Die vertalen ze dan in stroompjes omdat die zo lekker snel rondvliegen – en omdat die ook erg ‘ja of neeërig’ zijn: spanning of niet… Dus vragen als: ‘Is het rood?’ J/N. ‘Is het blauw? J/N. ‘Is het groen?’ etc etc, en dan alle duizend kleuren af, maar dan heel dom – echter wel razendsnel. Dus of je krijgt een schok, of niet… Binnen delen van een seconde. (Ik hoop niet dat ik te hard ga…?) Namelijk de snelheid van elektriciteit.

Dat is toevallig dezelfde snelheid als die van het …. ehhh, ja toe maar… denk even goed verder…. het… licht? JA! Goedzo! Dus met 300.000 km per seconde – ruim 1 miljard km per uur. Laten we rustig blijven.

Dus alle computers werken met die stroompjes, die voor het gemak ‘bits’ heten. ‘Stukjes’ dus, alleen die term dat maakt het niet duidelijker – ik laat dat even. Maar dan: al in 1900 ontdekte de Duitse natuurkundige Max Planck het ‘quantum’. Het is het kleinst bekende deeltje energie. Kennelijk omdat het kleiner dan een bit is, kan het sneller. Okee, denk ik dan, doe maar…

IBM heeft ook al een quantumcomputer – tijdje terug sinds ik voor het laatst van dit grootste computerbedrijf uit de jaren ’50 tot ’90 heb gehoord (ze werkten zelfs nog voor de nazi’s..). Het leuke van IBM is dat ze niet in SilVal zitten, maar in de staat New York. Daar vind je tenminste nog normale mensen (hoewel…) Ooit maakten ze zoiets als de ‘mainframe computer’ – de echt grote jongens van die jaren, die vooral aan overheden werden verkocht – twee kantoren vol lichtblauwe/grijze zoemende machines met grote sneldraaiende schijven met band voor de gegevens erop…

Ze ontwikkelden ook de eerste ‘personal computer’ plus het idee erachter in 1981, dat IEDEREEN er een moest hebben, althans thuis. Dat is nogal ruim uitgekomen. Gek genoeg vond IBM het al rond 1990 niet leuk meer, en gunde Microsoft verder maar de boel, met diens Windows-gedoe in plaats van dat van IBM (die sterk op elkaar leken overigens). Ik heb het nooit begrepen…

Toevallig is de eerste IBM pc, de IBM 5150, op MIJN VERJAARDAG uitgekomen… De processor was van Intel, dat wel in SilVal ging zitten, in 1968 al. Omzet nu ruim 53 miljard dollar, IBM bijna 62 miljard dollar. Wordt vast wel vervolgd.

– Uitgelichte afbeelding: By IBM Research – https://www.flickr.com/photos/ibm_research_zurich/51248690716/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=108205707