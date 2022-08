Feyenoord hooligans bekladden woning wethouder met homofobe leuzen

De woning van de Rotterdamse wethouder Robert Simons (Leefbaar) is beklad met homofobe leuzen. De leuzen zijn ondertekend met ‘RJK’, wat staat voor Rotterdam Jongeren Kern, een groep extreemrechtse Feyenoord hooligans.

Waarom de Leefbaar-wethouder doelwit is van de nazihools, is niet duidelijk. Simons staat niet bekend als een uitgesproken voorvechter van lhbti+-rechten. Met zijn portefeuille (Haven, Economie, Horeca en Bestuur) lijkt de actie ook al niks te maken te hebben.

RJK heeft al eerder van zich doen spreken met homofobe acties. Zo werd het COC-kantoor in Rotterdam beklad met homofobe leuzen. Hetzelfde lot trof de sportschool van Paul van Dorst, de oprichter van lhbti+-supportersgroep Roze Kameraden. Die trof op zijn bedrijfspand fraaie leuzen als “KKR flikkers [kankerflikkers] niet welkom” aan. Om niet geheel duidelijke redenen werden bij voormalig Feyenoord-directeur Mark Koevermans de ruiten ingegooid met stenen.

RJK werd eind jaren ’90 opgericht door een stel jonge hooligans. Ook die eerste generatie had het al voorzien op homo’s. In ’99 werden 18 leden van de groep opgepakt tijdens een ‘homojacht’ in het Kralingse Bos.

Het lijkt me overigens sterk dat men bij de club niet zou weten wie de leden van RJK zijn. Er circuleren zelfs groepsfoto’s van jongens die de RJK-vlag vast houden. Dat de politie meer nodig heeft dan een paar foto’s om mensen te arresteren begrijp ik wel. Dat de club geen maatregelen treft en er liever het zwijgen toe doet, vind ik een stuk minder verteerbaar.

