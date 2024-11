Ach, als je leest op een site van linkse poseurs dat het de schuld van Maccabi-hooligans is dat het fascisme toeslaat in Nederland, en dat in godvergeten Tilburg gedemonsteerd wordt met de kreet van harte gescandeerd door een voormalig Krapuul-auteur “Say it loud, say it clear, we don’t want any zionists here”, waarom dan nog verbaasd zijn over “Feministes voor Hamas”? We hadden toch ook al Queers 4 Palestine en Trans liberation is Palestine liberation.

Kein Scheiss*

die "Allianz internationalistischer Feministinnen" unterstützt auf Instagram offen das Bekenntnis zur Hamas #B2511 *selbstverständlich ist das riesengroße Scheisse, auf die in einer Szene, die noch ganz bei Trost ist, die Auflösung der Gruppe folgen sollte. pic.twitter.com/CFXQuiqjAl — Bildwerk (@bildwerkrostock) November 26, 2024

