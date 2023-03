FBI wou geen huiszoeking te Mar-a-Lago doen

Misschien vreet u zich, net als ik, ook op over het onmogelijk lage tempo waarin de diverse onderzoeken naar Donald Trumps overduidelijke criminele gedrag zich voltrekken, en houdt u ook vooral Merrick Garland daarvoor verantwoordelijk.

Alhoewel hij daar zeker verantwoordelijkheid voor draagt – daarover later – is hij niet de enige.

Kortgeleden werd namelijk bekend dat het de FBI was die bepaald geen zin had een onverwachte huiszoeking op Mar-a-Lago te doen, terwijl men al bijna een jaar(!) bezig was die documenten van Trump terug te krijgen.

De (Amerikaanse equivalenten van) Officieren van Justitie wilden wel degelijk een huiszoeking doen en wel zo snel mogelijk.

Vooral het toenmalige hoofd van het FBI-veldteam te Washington, Steven D’Antuono, lag echter dwars. Op lager niveau waren er zelfs agenten die vonden dat men Donald Trump, via zijn advocaat, dan maar op zijn woord moest geloven toen die zei dat ze nu ècht ècht alle documenten aan de National Archives overgedragen hadden. Veel belachelijker kan het niet worden. Iemand die 30.000 + leugens heeft verspreid gedurende zijn presidentschap, zoals gedocumenteerd door de Washington Post, op zijn woord geloven…

D’Antuono wou eventueel wel een huiszoeking doen, maar geen onaangekondigde, want dat zou er volgens hem wel erg ongunstig uitzien, als mensen met FBI-jacks het huis van een voormalige president zouden binnen vallen. Die respectvolle en tedere-gevoelens-ontziende houding ten aanzien van een verachtelijk zwijn als Trump is verbijsterend. Tenzij je je realiseert dat er zich bij allerlei soorten van wetshandhavende instanties steevast een stevig contingent autocratische, extreem-rechtse elementen bevindt natuurlijk.

D’Antuono and some fellow FBI officials complained how bad it would look for agents with “FBI” emblazoned on their jackets to invade a former president’s home, according to some people with knowledge of the meeting. The FBI’s top counterintelligence official, Alan E. Kohler Jr., then asked the senior FBI agents to consider how bad it would look if the FBI chose not to act and government secrets were hidden at Mar-a-Lago, the people said. (Salon)

Maar de federale justitie drukte door, dus de FBI moest de huiszoeking wel uitvoeren.

Wel hadden de FBI-agenten nog een manier gevonden om het allemaal wat minder confronterend te maken. De huiszoeking zou plaatsvinden terwijl Trump in New York was, en men zou niet de bekende donkerblauwe FBI-jacks dragen doch witte poloshirts met khaki broeken (een afgrijselijke combinatie mijns inziens, maar dit terzijde).

Zoals bekend werden er toen alsnog circa honderd geheime documenten gevonden, waarvan achttien zeer geheim, sommigen zo geheim dat zelfs de officieren van justitie ze niet zomaar mochten inzien.

D’Antuono heeft in december 2022 ontslag genomen (lijkt me terecht).

Maar afgezien van het feit dat een substantieel deel van de FBI waarschijnlijk zeer rechtse sympathieën heeft, speelde er ook de angst voor repercussies, mocht er weer een Republikein aan de macht komen. Immers, mensen als Peter Stzrok en Lisa Page mochten dat ervaren gedurende het Trumpregime. Zij werden ontslagen vanwege hun – privé – geuite antipathie ten aanzien van Trump.

Na die huiszoeking zijn er nòg meer documenten gevonden, die bovendien door een medewerker van Trump naar de cloud ge-upload bleken te zijn. Dit is natuurlijk volkomen idioot, crimineel en een enorm veiligheidsrisico. Maar dit alles blijft maar zonder gevolgen voor Trump. Een normaal mens zou, zeker in de Verenigde Staten, allàng preventief vastgezet zijn in afwachting van het onderzoek.

Maar in de Verenigde Staten, ooit opgericht om te kunnen ontsnappen aan de irrationele Europese monarchieën met hun vrijwel heilige koningen, soms expliciet zo ongeveer door God zelf aangesteld, worden presidenten echter ook als supermensen beschouwd die zo goed als niet aangeraakt mogen worden. Zelfs als het een kwaadaardige imbeciel als Trump betreft.

Justitie kan het niet eens bijhouden, ze zijn één zaak aan het onderzoeken en de volgende dient zich alweer aan. Je zou bijna denken dat dat het plan van Trump is, justitie compleet te overladen met zijn criminele acties. Als ze hem nu gewoon eens vast zouden zetten zou daar in elk geval een halt aan toegeroepen worden.

Maar om terug te keren naar mijn eerste alinea, dat tempo. Special Counsel Jack Smith lijkt in elk geval wel sneller te handelen dan Merrick Garland. Trager kon ook bijna niet. Ja, Justitie was wel al druk bezig de Neanderthalers te vervolgen die zich fysiek gemanifesteerd hadden op 6 januari, die low-lifes durfde men wel aan te pakken. Maar ik heb de sterke indruk dat men zich pas gedwongen voelde achter de hogere echelons aan te gaan nadat de 6 januaricommissie diverse niet te negeren feiten aan het licht bracht.

En dat zou wel eens te laat kunnen blijken te zijn. Ook de maanden vertraging die de weerstand van de FBI, zoals hierboven beschreven, veroorzaakte zou wel eens teveel blijken te kunnen zijn.

Er zijn namelijk experts die zeggen dat zodra de primaries voor de presidentiële verkiezingen beginnen, augustus van dit jaar, elke vervolging van presidentskandidaat Trump gepauzeerd zou moeten worden. Ik weet niet precies hoe dit ligt, maar gezien hebbende hoe Merrick Garland als absoluut niet politiek gezien wil worden, zou het me niet verbazen als hij gewoonweg alles stil legt tot na de verkiezingen. Het is hetzelfde scenario dat Silvio Berlusconi volgde. Zo lang mogelijk president en kandidaat blijven zodat je maar niet vervolgd kunt worden. Criminelen hebben altijd het voordeel zich niet aan regels te hoeven houden.

Het heeft al belachelijk lang geduurd voordat er enig onderzoek naar de gebeurtenissen van 6 januari op gang kwam. Zelfs de 6 januaricommissie kwam pas per 1 juli 2021 tot stand, zès maanden na de poging tot staatsgreep. Merrick Garland heeft daarna vooral de indruk gemaakt werkelijk alles te willen vermijden dat hem zou dwingen actie te ondernemen op dit gebied. En toen Donald Trump zich kandidaat stelde kon hij tenminste een Special Counsel aanstellen, die die kwestie van hem over zou nemen. Er zit iets in, Trump is immers de tegenkandidaat van zijn baas, Joe Biden, in de volgende presidentsverkiezingen. Maar uiteindelijk is het toch Garland die moet beslissen of Trump vervolgd gaat worden of niet. Dat kan Jack Smith niet doen.

Wat zeker is: als er een Republikeinse president, en dat zou Trump moeten zijn volgens de Republikeinse interne peilingen (maar ook als hij dat niet wordt), gekozen wordt in november 2024 worden al deze onderzoeken beëindigd, en tevens wat er nog over was van de Amerikaanse democratie.

(Foto: Door I, Aude, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2438142)